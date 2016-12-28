Чесний підприємець - не менший герой, ніж воїн, що захищає Україну на фронті, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що людина, яка законно поставила кіоск і виживає, – не менший герой, ніж воїн, що на фронті захищає Україну.

"Люди, які будуть торгувати в установлених межах - наші герої. Людина, яка сьогодні поставила кіоск і виживає, є не меншим героєм, ніж той хлопець, який на фронті тримає лінію. Я вам чесно кажу. Сьогоднішній підприємець, який законно - підкреслюю, законно - працює в місті Києві або в Україні, не менший герой, ніж солдат, який захищає нашу країну. І ті, і ті будують країну", - заявив Луценко на брифінгу, інформує "112 Україна".

"Тому ми не боремося з малим і середнім бізнесом. Зрештою, ці люди зробили дві революції в нашій країні. Але ми боремося з тими, хто всупереч правилам, не сплачуючи податків, сплачуючи відкати чи данину феодалам, сьогодні становлять нездорову конкуренцію законній торгівлі. Але це все треба робити законними методами. Я взяв під особистий контроль три події: дві події біля "Політеху", одну - на Оболоні", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, що 21 грудня під час сутичок під час знесення кіосків у Києві біля станції метро "Політехнічний інститут" постраждали 5 осіб. Власники МАФів заблокували техніку комунальників, а потім виник конфлікт між підприємцями та представниками благоустрою.