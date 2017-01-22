Четверо українських військових поранено за останню добу на Донбасі
На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Лебединське, Мар’їнку, Чермалик, Широкине та Водяне, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Снайпери стріляють по Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці.
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку.
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська сьогодні застосовували 120 міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.
Загалом зафіксовано 24 обстріли. Четверо наших військових поранено.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики обстріляли українські позиції 33 рази. У штабі АТО очікували провокації до Дня соборності в Україні.
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