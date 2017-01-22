Четверо українських військових поранено за останню добу на Донбасі

Станом на 18:00 бойовики обстріляли позиції українських військових 24 рази. Четверо українців отримали поранення.

На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Лебединське, Мар’їнку, Чермалик, Широкине та Водяне, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Снайпери стріляють по Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська сьогодні застосовували 120 міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.

Загалом зафіксовано 24 обстріли. Четверо наших військових поранено.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики обстріляли українські позиції 33 рази. У штабі АТО очікували провокації до Дня соборності в Україні.