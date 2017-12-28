Четверо в'язнів втекли з берлінської в'язниці

Втеча сталася в той час, коли в'язні перебували в приміщенні автомайстерні на території колонії

Четверо в'язнів здійснили втечу з берлінської в'язниці Плетцензеє.

"Четверо в'язнів змогли вирватися з в'язниці на Фрідріх Ольбріхт", - пише Berliner Zeitung.

За інформацією ЗМІ, втікачам, очевидно, вдалося вибратися через вентиляційні щілини в котельні.

Втеча сталася в той час, коли в'язні перебували в приміщенні автомайстерні на території колонії.

Поліція і керівництво пенітенціарного закладу не уточнюють, за які злочини були засуджені втікачі. За допомогою до населення правоохоронці також не зверталися.

У чоловічій в'язниці Плетцензеє, що діє з 1868 року, в цей час утримують 362 особи. Всього вона може вмістити 577 засуджених.

Нагадаємо, що в результаті бунту у в'язниці "Кадерейта" за 39 км від міста Монтеррей на північному сході Мексики загинули 13 осіб.