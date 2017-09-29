"Чого вона на мене жене?" - посол ЄС про розмову з Путіним в ліфті

Посол ЄС уточнив у президента РФ, про кого той говорить; російський лідер пояснив, що він каже про президента Литви Далю Грібаускайте

Посол Європейського союзу в РФ Вігаудас Ушацкас розповів журналістам деталі своєї випадкової бесіди з президентом РФ, яка характеризує російського лідера.

Відеозапис інтерв'ю Ушацкаса опублікував російський телеканал "Дождь".

Епізод, про який йдеться, датований 2014 роком, коли вже розпочався українсько-російський конфлікт, але президентом Європейської комісії ще залишався Жозе Мануель Баррозу.

"Ми в ліфті їхали після переговорів. У ліфті (були) тільки президент Єврокомісії Баррозу, президент Путін, я і пара охоронців ... І раптом президент Путін повертається до мене і каже: Чого вона на мене весь час жене?", - розповів Ушацкас.

Питання було несподіваним, оскільки перед цим все в ліфті мовчали і не було зрозуміло, про кого йдеться. Путін, очевидно, поставив питання у розвиток власних думок, про зміст яких оточуючі не знали. Посол ЄС уточнив у президента РФ, про кого той говорить; російський лідер пояснив, що він каже про президента Литви Далю Грібаускайте.

"Я йому кажу, ну як на вас не гнати, якщо ви тут погрожуєте Україні, погрожуєте Литві, ввели вже санкції відносно литовського експорту, сільськогосподарської продукції. Ми повинні на це відповісти, що нам ще робити? ", - пояснив європейський дипломат.

Варто зазначити, що інтерв'ю з відвертими деталями прозвучало на завершення роботи Вігаудаса Ушацкаса в Москві - в цьому році завершилася відрядження дипломата в якості глави представництва Євросоюзу в РФ.

Нагадаємо, президент Литви Даля Грибаускайте не бачить жодних підстав для послаблення європейських санкцій проти Росії.