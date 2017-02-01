Чоловік, в якого вистрелив Пашинський стверджує, що депутату ніхто не погрожував
Потерпілий назвався В'ячеславом Хімікусом і розповів свою версію події. Зокрема, він заявив, що нардеп не робив попереджувального пострілу в повітря, а цілився в груди і лише "завдяки щасливому збігу обставин" куля потрапила жертві в ногу. Про це він розповів у сюжеті ТСН.
Хімікус розповів, що йшов з сусіднього села, куди ходив привітати з прийдешнім новим роком свою матір. Оскільки трохи випили, то машину він залишив удома, а на вузькій ділянці дороги натрапив на бус, який заглух.
Водій попросив його допомогти виштовхати бус із проїжджої частини на узбіччя і той погодився.
"Зупиняється "Мерс", опускається вікно: "Ви, виродки, хоч би лампи включили, що це таке?" Кажу: "Чуєш, йди на ** й, якщо є чоловіки - нехай вийдуть, поговоримо". І штовхаємо. Стоїть оцей з пістолетом: "Всім стояти, лежати!" У мене в руці пляшка була - я його відразу і навернув. Я вже надивився на сході таких гусей... Ось і все", - розповів Хімікус.
Він наполягає, що депутат першим дістав пістолет, коли йому ще ніхто не погрожував і не наближався до нього. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився на ураження.
Нагадаємо, вчора депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, депутат прострілив ногу нападнику.
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