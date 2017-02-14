Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Чоловіка з Луганщини близько двох років незаконно утримували за гратами в Росії, - ОДА

Замість того, щоб вислати з Росії, 25-річного хлопця продовжували тримати в ІТТ
Жителя Луганської області майже 2 роки незаконно утримували в ізоляторі тимчасового утримання на території Росії.
Чоловіка з Луганщини близько двох років незаконно утримували за гратами в Росії, - ОДА Фото: obozrevatel.com

25-річний житель Попасної розповів співробітникам СБУ, що в 2014 році виїхав з двома приятелями в Москву на заробітки і влаштувався на будівництво станції метрополітену. Роботодавці обіцяли високу зарплату, офіційне працевлаштування, але за три місяці він не отримав нічого. Щоб заробити грошей на дорогу додому, він працевлаштувався в іншому місці, але цим порушив міграційне законодавство РФ і був затриманий поліцією у Твері.

За рішенням суду, протягом десяти днів його мали видворити з Росії, - повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації.

Проте замість цього в ІТТ для іноземців хлопця незаконно протримали майже два роки, не пояснюючи причин. Він розповів, що йому довелося пережити всілякі приниження, в тому числі і спроби російських правоохоронців схилити його до негласної співпраці на шкоду Україні.

"Під час перебування за ґратами хлопець дізнався, що причиною незаконного перевищення строків утримання іноземних громадян в російському ізоляторі є фінансові махінації адміністрації установи. Так, за встановленими нормами, на утримання одного мігранта в ІТТ на добу повинно витрачатися 800 рублів, а насправді витрачалося лише 200. Ще одним засобом незаконного збагачення керівництва ізолятора стало завищення вартості авіаційних квитків для відправки іноземців на батьківщину", - повідомили в ЛОДА.

Повернувшись в Україну, хлопець вирішив повідомити СБУ про свої контакти з правоохоронними структурами РФ.

Нагадаємо, за даними  МЗС в Росії незаконно утримуються 17 українців

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2017 16:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat