Чоловіка з Луганщини близько двох років незаконно утримували за гратами в Росії, - ОДА

Замість того, щоб вислати з Росії, 25-річного хлопця продовжували тримати в ІТТ

Жителя Луганської області майже 2 роки незаконно утримували в ізоляторі тимчасового утримання на території Росії.

25-річний житель Попасної розповів співробітникам СБУ, що в 2014 році виїхав з двома приятелями в Москву на заробітки і влаштувався на будівництво станції метрополітену. Роботодавці обіцяли високу зарплату, офіційне працевлаштування, але за три місяці він не отримав нічого. Щоб заробити грошей на дорогу додому, він працевлаштувався в іншому місці, але цим порушив міграційне законодавство РФ і був затриманий поліцією у Твері.

За рішенням суду, протягом десяти днів його мали видворити з Росії, - повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації.

Проте замість цього в ІТТ для іноземців хлопця незаконно протримали майже два роки, не пояснюючи причин. Він розповів, що йому довелося пережити всілякі приниження, в тому числі і спроби російських правоохоронців схилити його до негласної співпраці на шкоду Україні.

"Під час перебування за ґратами хлопець дізнався, що причиною незаконного перевищення строків утримання іноземних громадян в російському ізоляторі є фінансові махінації адміністрації установи. Так, за встановленими нормами, на утримання одного мігранта в ІТТ на добу повинно витрачатися 800 рублів, а насправді витрачалося лише 200. Ще одним засобом незаконного збагачення керівництва ізолятора стало завищення вартості авіаційних квитків для відправки іноземців на батьківщину", - повідомили в ЛОДА.

Повернувшись в Україну, хлопець вирішив повідомити СБУ про свої контакти з правоохоронними структурами РФ.

Нагадаємо, за даними МЗС в Росії незаконно утримуються 17 українців