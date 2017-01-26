27 українців незаконно утримують в анексованому Криму, - МЗС
"Можу вас запевнити, що по кожному з них ми ведемо роботу, по кожному з них ми працюємо з компетентними органами з метою винайдення інформації, яка б допомогла їх звільнити", – сказала речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.
За її даними, також в Росії незаконно утримуються 17 українців, - повідомляє МЗС.
Беца також зазначила, що МЗС надіслало російській стороні понад 100 звернень і 200 дипломатичних нот щодо утримуваних Москвою українців.
Нагадаємо, захисника Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова Миколу Полозова затримали працівники Федеральної служби безпеки в анексованому Росією Криму.
Сьогодні, 26 січня повідомили про арешт ще одного адвоката кримських татар. Мова йд про Еміля Курбедінова, якого окупаційна влада підозрює в екстремізмі.
Раніше iPress.ua повідомляв, що кримським мусульманам з "Хізб-ут Тахрір" закидають "насильницьке захоплення влади в Росії".
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