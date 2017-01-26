27 українців незаконно утримують в анексованому Криму, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що станом на сьогодні в анексованому Росією Криму незаконно утримуються 27 громадян України.

"Можу вас запевнити, що по кожному з них ми ведемо роботу, по кожному з них ми працюємо з компетентними органами з метою винайдення інформації, яка б допомогла їх звільнити", – сказала речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

За її даними, також в Росії незаконно утримуються 17 українців, - повідомляє МЗС.

Беца також зазначила, що МЗС надіслало російській стороні понад 100 звернень і 200 дипломатичних нот щодо утримуваних Москвою українців.

Нагадаємо, захисника Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова Миколу Полозова затримали працівники Федеральної служби безпеки в анексованому Росією Криму.

Сьогодні, 26 січня повідомили про арешт ще одного адвоката кримських татар. Мова йд про Еміля Курбедінова, якого окупаційна влада підозрює в екстремізмі.

Раніше iPress.ua повідомляв, що кримським мусульманам з "Хізб-ут Тахрір" закидають "насильницьке захоплення влади в Росії".