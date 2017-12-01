Кримчанам, фігурантам справи "Хізб-ут Тахрір" інкримінують "захоплення влади в Росії"
"Насильницьке захоплення влади в Росії" (ст. 278 КК РФ) - саме цю статтю, з завтрашнього дня почнуть ставити всім кримським татарам мусульманам, яких звинувачують щодо участі у Хізб-ут Тахрір. На додачу до ст. 205.5, додадуть ст.278 КК, яка передбачає від 12 до 20 років позбавлення свободи!", - написав адвокат Ємиль Курбендінов на своїй сторінці в Facebook.
"Звинуватили ті, хто в лютому 2014 р., в масках і зі снайперськими гвинтівками, з ночі, розташувалися в адміністративних будівлях Криму, ті хто на "тиграх", БТРах та інших "ах" в'їхали на півострів і потім оголосили про те, що ми тепер живемо в іншій країні", - обурений Курбендінов.
У справі "Хізб ут-Тахрір" проходять кримські мусульмани.
Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню у Росії.
Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих "терористичними".
Координатор об'єднання "Кримська солідарність" Абдурешит Джеппаров повідомив, що кримські політв'язні, обвинувачені у справі Хізб ут-Тахрір", піддаються активному моральному та фізичному тиску з боку співробітників ФСБ.
Раніше IPress.ua повідомляв, що Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в середу оголосив вирок чотирьом кримським мусульманам у так званій "справі "Хізб ут-Тахріру".
Нагадаємо, що кримським імамам натякнули, що традиційні домашні обряди будуть поза законом.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу народний депутат фракції БПП Рефат Чубаров вважає, що окупованому Криму загрожує повна "зачистка" території до стандартів "русского мира".
"Хізб ут-Тахрір" - міжнародна мусульманська політична організація. Її офіційно декларованою метою є встановлення ісламської держави і мусульманського способу життя. Ця організація заборонена в Росії, Казахстані та Німеччині, а в Україні й інших державах вона може діяти легально.
Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" 2003 року, включивши її у список 15 об'єднань, названих терористичними.
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