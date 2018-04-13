Чорнобильська АЕС спростила правила відвідувань для туристів
"Тепер кожен охочий зможе побачити, як сьогодні працює ЧАЕС, відбувається процес зняття з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. ЧАЕС стає ще одним об’єктом зони відчуження, який зможуть відвідати всі охочі", – йдеться у повідомленні прес-служби.
Відвідувачів забезпечуватимуть засобами індивідуального захисту. Також вони будуть проходити обов’язковий дозиметричний контроль.
Програма відвідування передбачає поїздку на електричці з міста Славутича Київської області через контрольно-пропускний пункт "Семиходи", відвідування захисних споруд, щитів управління, об’єкта "Укриття", його нового безпечного конфайнмента та їдальні для співробітників станції.
Нагадаємо, що Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) ініціює посилення покарання за порушення правил відвідування зони відчуження.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?