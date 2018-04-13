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Чорнобильська АЕС спростила правила відвідувань для туристів

ЧАЕС стає ще одним об’єктом зони відчуження, який зможуть відвідати всі охочі
Чорнобильська атомна електростанція спростила правила відвідування АЕС для туристів.
Чорнобильська АЕС спростила правила відвідувань для туристів ЧАЕС. Фото: Наталія Дихно

"Тепер кожен охочий зможе побачити, як сьогодні працює ЧАЕС, відбувається процес зняття з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. ЧАЕС стає ще одним об’єктом зони відчуження, який зможуть відвідати всі охочі", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Відвідувачів забезпечуватимуть засобами індивідуального захисту. Також вони будуть проходити обов’язковий дозиметричний контроль.

Програма відвідування передбачає поїздку на електричці з міста Славутича Київської області через контрольно-пропускний пункт "Семиходи", відвідування захисних споруд, щитів управління, об’єкта "Укриття", його нового безпечного конфайнмента та їдальні для співробітників станції.

Нагадаємо, що Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) ініціює посилення покарання за порушення правил відвідування зони відчуження.

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13 04 2018 16:59
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