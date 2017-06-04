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Чотирьох затриманих у Криму доставили у "центр протидії екстримізму"

Решту затриманих на центральному ринку силовики відпускали після взяття відбитків пальців і зразків ДНК
У анексованому Сімферополі відпустили кілька десятків затриманих російськими силовиками людей, проте затриманими лишаються Тарас Ібрагімов і Андрій Крисько.
Чотирьох затриманих у Криму доставили у "центр протидії екстримізму" Фото: Sputnik

"Затриманих журналіста, правозахисника і ще двох осіб доставили в ЦПЕ (Центр протидії екстримізму - ред.). Решту відпустили", - повідомив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.  

Водночас "Радіо Свобода" повідомляє, що затриманих на центральному ринку силовики відпускали після взяття відбитків пальців і зразків ДНК.

Як відомо, в анексованому Сімферополі сьогодні, 6 квітня, затримали 60 людей під час рейду російських силовиків

"Серед них виявилися правозахисник Андрій Крисько і журналіст Тарас Ібрагімов, що фіксували рейд силовиків на ринку. У них вилучили паспорти, і зараз вони разом з кількома десятками затриманих знаходяться в будівлі", - сказано у статті.

Ринок оточили співробітники російського ОМОН.
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06 04 2017 17:18
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