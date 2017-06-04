У Сімферополі силовики затримали близько 60 людей

В анексованому Сімферополі сьогодні, 6 квітня, затримали 60 людей під час рейду російських силовиків.

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Twitter написав журналіст Антон Наумлюк.

"Затримано 60 осіб, разом з журналістом і правозахисником, які фіксували", - зазначив він.

В Симферополе рейды на рынках. Задержаны 60 человек, вместе с журналистом и правозащитником, которые фиксировали https://t.co/E56ojxrf1s — Антон Наумлюк (@antony_mon) 6 квітня 2017 р.

Водночас, "Радіо Свобода" з посиланням на Наумлюка повідомляє, що людей доставили в будівлю Центру "Е", де вже знаходилося декілька десятків затриманих.

"Серед них виявилися правозахисник Андрій Крисько і журналіст Тарас Ібрагімов, що фіксували рейд силовиків на ринку. У них вилучили паспорти, і зараз вони разом з кількома десятками затриманих знаходяться в будівлі", - сказано у статті.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму, біля Верховного суду в Сімферополі, спецназівці Федеральної служби безпеки (ФСБ) затримали кримського татарина Беляла Адилова.