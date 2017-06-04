У Сімферополі силовики затримали близько 60 людей
Відповідну інформацію на своїй сторінці у Twitter написав журналіст Антон Наумлюк.
"Затримано 60 осіб, разом з журналістом і правозахисником, які фіксували", - зазначив він.
В Симферополе рейды на рынках. Задержаны 60 человек, вместе с журналистом и правозащитником, которые фиксировали https://t.co/E56ojxrf1s— Антон Наумлюк (@antony_mon) 6 квітня 2017 р.
Водночас, "Радіо Свобода" з посиланням на Наумлюка повідомляє, що людей доставили в будівлю Центру "Е", де вже знаходилося декілька десятків затриманих.
"Серед них виявилися правозахисник Андрій Крисько і журналіст Тарас Ібрагімов, що фіксували рейд силовиків на ринку. У них вилучили паспорти, і зараз вони разом з кількома десятками затриманих знаходяться в будівлі", - сказано у статті.
Нагадаємо, в окупованому Росією Криму, біля Верховного суду в Сімферополі, спецназівці Федеральної служби безпеки (ФСБ) затримали кримського татарина Беляла Адилова.
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