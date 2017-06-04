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У Сімферополі силовики затримали близько 60 людей

Людей доставили в будівлю Центру "Е"
В анексованому Сімферополі сьогодні, 6 квітня, затримали 60 людей під час рейду російських силовиків.
У Сімферополі силовики затримали близько 60 людей Фото: Sputnik

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Twitter написав журналіст Антон Наумлюк.

"Затримано 60 осіб, разом з журналістом і правозахисником, які фіксували", - зазначив він.

 

 

 

Водночас, "Радіо Свобода" з посиланням на Наумлюка повідомляє, що людей доставили в будівлю Центру "Е", де вже знаходилося декілька десятків затриманих.

"Серед них виявилися правозахисник Андрій Крисько і журналіст Тарас Ібрагімов, що фіксували рейд силовиків на ринку. У них вилучили паспорти, і зараз вони разом з кількома десятками затриманих знаходяться в будівлі", - сказано у статті.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму, біля Верховного суду в Сімферополі, спецназівці Федеральної служби безпеки (ФСБ) затримали кримського татарина Беляла Адилова.

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06 04 2017 14:19
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