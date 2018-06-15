ЧС-2018: Уругвай мінімально переміг Єгипет

Усього за весь матч футболісти Уругваю нанесли 15 ударів, чотири з яких прийшлися у ствір воріт Єгипту

Збірна Уругваю з перемоги розпочала Чемпіонат світу з футболу, який відбувається у Росії.

У Єкатеринбурзі підопічні Оскара Табареса мінімально перемогли Єгипет. Єдиний гол у матчі на 90 хвилині забив Хосе Марія Хіменес. Центральний оборонець "небесно-голубих" випередив захисників африканської збірної під час кутового та головою переграв голкіпера єгиптян Мохамеда Ель-Шенаві.



Фото: twitter.com/uruguay

Усього за весь матч футболісти Уругваю нанесли 15 ударів, чотири з яких прийшлися у ствір воріт Єгипту. "Фараони" ж відповіди сімома ударам - три у площину воріт. Також Уругвай більше володів м'ячем - 59% ігрового часу.



Фото: twitter.com/uruguay

Відзначимо, що через травму матч пропустив ключовий гравець Єгипту Мохамед Салах. Його поява очікується вже в наступному матчі проти Росії.



Фото: twitter.com/pharaohs

Нагадаємо, що перший матч у групі А відбувся учора. Збірна Росії у матчі відкритті розгромила Саудівську Аравію 5:0.