Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

ЧС-2018: Уругвай мінімально переміг Єгипет

Усього за весь матч футболісти Уругваю нанесли 15 ударів, чотири з яких прийшлися у ствір воріт Єгипту
Збірна Уругваю з перемоги розпочала Чемпіонат світу з футболу, який відбувається у Росії.
ЧС-2018: Уругвай мінімально переміг Єгипет Фото: twitter.com/uruguay

У Єкатеринбурзі підопічні Оскара Табареса мінімально перемогли Єгипет. Єдиний гол у матчі на 90 хвилині забив Хосе Марія Хіменес. Центральний оборонець "небесно-голубих" випередив захисників африканської збірної під час кутового та головою переграв голкіпера єгиптян Мохамеда Ель-Шенаві.


Фото: twitter.com/uruguay

Усього за весь матч футболісти Уругваю нанесли 15 ударів, чотири з яких прийшлися у ствір воріт Єгипту. "Фараони" ж відповіди сімома ударам - три у площину воріт. Також Уругвай більше володів м'ячем - 59% ігрового часу.


Фото: twitter.com/uruguay

Відзначимо, що через травму матч пропустив ключовий гравець Єгипту Мохамед Салах. Його поява очікується вже в наступному матчі проти Росії.


Фото: twitter.com/pharaohs

Нагадаємо, що перший матч у групі А відбувся учора. Збірна Росії у матчі відкритті розгромила Саудівську Аравію 5:0.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2018 17:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.