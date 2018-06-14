СПОРТ НОВИНИЗбірна Росії обіграла команду Саудівської Аравії в першому матчі чемпіонату світу з футболу 2018. Зустріч на стадіоні "Лужники" завершилася з рахунком 5:0.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія обіграла Саудівську Аравію в першому матчі ЧС-2018 з рахунком 5:0
До матчу з Саудівською Аравією російська збірна не вигравала в семи іграх поспіль
Фото: fifa.com
Про це повідомляє сайт FIFA.
Перший гол збірна Росії забила на 12-й хвилині: це зробив Юрій Газінський.
Наприкінці першого тайму Денис Черишев, який вийшов на заміну замість травмованого Алана Дзагоєва, забив другий гол.
У другому таймі росіяни забили ще три м'ячі: на 71-й хвилині удару завдав Артем Дзюба, а в додатковий час забили Черишев і Олександр Головін.
Збірна Росії до матчу з Саудівською Аравією не вигравала в семи іграх поспіль.
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу у 2026 році вперше в історії мундіалю відбудеться одразу у трьох державах – США, Мексиці і Канаді.
Члени Європейської комісії не будуть відвідувати Росію під час проведення чемпіонату світу з футболу.
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