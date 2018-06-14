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Росія обіграла Саудівську Аравію в першому матчі ЧС-2018 з рахунком 5:0

До матчу з Саудівською Аравією російська збірна не вигравала в семи іграх поспіль
Збірна Росії обіграла команду Саудівської Аравії в першому матчі чемпіонату світу з футболу 2018. Зустріч на стадіоні "Лужники" завершилася з рахунком 5:0.
Росія обіграла Саудівську Аравію в першому матчі ЧС-2018 з рахунком 5:0 Фото: fifa.com

Про це повідомляє сайт FIFA.

Перший гол збірна Росії забила на 12-й хвилині: це зробив Юрій Газінський.

Наприкінці першого тайму Денис Черишев, який вийшов на заміну замість травмованого Алана Дзагоєва, забив другий гол.

У другому таймі росіяни забили ще три м'ячі: на 71-й хвилині удару завдав Артем Дзюба, а в додатковий час забили Черишев і Олександр Головін.

Збірна Росії до матчу з Саудівською Аравією не вигравала в семи іграх поспіль.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу у 2026 році вперше в історії мундіалю відбудеться одразу у трьох державах – США, Мексиці і Канаді.

Члени Європейської комісії не будуть відвідувати Росію під час проведення чемпіонату світу з футболу.

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14 06 2018 23:56
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