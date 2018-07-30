Чиновники скуповують “іномарки” за ціною “Жигулів”, - ЗМІ
В січні 2017 року Національний банк заборонив готівкові розрахунки на суму понад 50 тисяч гривень, тому, щоб обійти обмеження, угоди про продаж автомобілів часто укладаються із заниженими цінами в документах.
"А якщо ще й покупцем є чиновник - то йому такі оборудки вигідні подвійно, оскільки дозволяють уникнути питань до походження статків", - наголошують автори розслідування.
Їхнє дослідження показало, що у 2016-на початку 2017 року декларанти придбали 936 іномарки за ціною від 48 до 50 тисяч гривень.
"Найпопулярнішою маркою виявився німецький "автомобіль для народу" Volkswagen - 93 штуки. Також лідерами довіри є такі японські бренди як Toyota (68 шт.) і Mitsubishi (58 шт.). Нібито за символічні суми чиновникам вдалося стати власниками 41 Mercedes-Benz, 30 Audi, 29 BMW", - розповідають журналісти.
За їхніми даними, із автівок класу "люкс" у ціновому діапазоні від 45 до 50 тисяч представлені 13 Subaru, 7 Lexus, по 3 Dodge і Chrysler, 2 Land Rover і навіть по одному Jeep Grand Cherokee і Jaguar S-Type.
"Проте справжньою окрасою колекції стала Tesla Model S столичної комунальниці Тетяни Шуберт вартістю 50 тисяч гривень", - зазначають дослідники.
Додамо, керівник Служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода не вказав у своїй декларації за 2017 рік право користування автомобілями Porsche Cayenne і Volkswagen Touareg.
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