Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Чиновниці податкової інспекції ЛНР" оголосили про підозру

Поплічницю терористів оголошено у розшук
Прокуратура Луганської області оголосила про підозру так званій очільниці податкової інспекції Ленінського району м. Луганська терористичної організації "ЛНР".
"Чиновниці податкової інспекції ЛНР" оголосили про підозру

Про це 11 січня повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що процесуальне керівництво здійснюється у кримінальному провадженні за фактом участі у діяльності терористичної організації та фінансування тероризму громадянкою України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Розслідування встановило, що у 2015 році мешканка Луганська надала згоду на призначення себе на посаду "начальника державної податкової інспекції Ленінського району м. Луганська Державного комітету з податків та зборів "ЛНР".

"Учасниця терористичної організації видає накази, розпорядження, обов’язкові до виконання підпорядкованими працівниками, контролює сплату податків та зборів, здійснює планові, позапланові, виїзні та невиїзні перевірки суб’єктів господарювання з метою накладення на них штрафних санкцій, що надходять до бюджету терористичної організації "ЛНР", з якого здійснюється безпосереднє фінансування терористичної організації "ЛНР" та бойових підрозділів, які здійснюють опір військовослужбовцям Збройних сил України, що задіяні в зоні проведення АТО", – наголошують у прокуратурі.

Оскільки поплічниця терористів переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на непідконтрольній українській владі території Луганської області, її оголошено у розшук та до суду направлено клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Довідково: cанкція ч. 1 ст. 258-3 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої, ч. 1 ст. 258-5 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5  до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, терорист "ЛНР" за участі сім'ї переселенців організував схему з незаконного нарахування соцвиплат мешканцям непідконтрольної території Донбасу та фінансування представників збройних угруповань.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2018 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.