Число обстрілів на Донбасі за тиждень збільшилося на 55%, - ОБСЄ

Найбільш ця тенденція проявляється на території між Первомайськом і Попасній

За тиждень кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі збільшилася.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг в понеділок журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Режим припинення вогню не покращився за останній тиждень. За останній тиждень СММ зафіксувала збільшення на 55% кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з минулим тижнем. Найбільш ця тенденція проявляється на території між Первомайськом і Попасній де сталося 20% із зазначених порушень режиму припинення вогню", - повідомив він.

Хуг зазначив, що сторони конфлікту на Донбасі під час обстрілу використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння.

"СММ зафіксувала понад 550 випадків використання важкого озброєння і озброєння забороненого мінськими домовленостями. Сюди входять танки, міномети і артилерія", - сказав він.

"Ескалація ситуації і ті порушення режиму припинення вогню, які мають місце між Попасній і Первомайськом і в інших чотирьох інших гарячих точках, мають вплив на цивільне населення", - додав Хуг.

Раніше Генштаб повідомляв, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.