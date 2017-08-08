Число обстрілів на Донбасі за тиждень збільшилося на 55%, - ОБСЄ
Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг в понеділок журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".
"Режим припинення вогню не покращився за останній тиждень. За останній тиждень СММ зафіксувала збільшення на 55% кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з минулим тижнем. Найбільш ця тенденція проявляється на території між Первомайськом і Попасній де сталося 20% із зазначених порушень режиму припинення вогню", - повідомив він.
Хуг зазначив, що сторони конфлікту на Донбасі під час обстрілу використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння.
"СММ зафіксувала понад 550 випадків використання важкого озброєння і озброєння забороненого мінськими домовленостями. Сюди входять танки, міномети і артилерія", - сказав він.
"Ескалація ситуації і ті порушення режиму припинення вогню, які мають місце між Попасній і Первомайськом і в інших чотирьох інших гарячих точках, мають вплив на цивільне населення", - додав Хуг.
Раніше Генштаб повідомляв, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.
Впродовж минулого року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.
Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.
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