Coca-Cola, PepsiCo і Carlsberg не закриватимуть виробництво в Україні

Компанії Coca-Cola, PepsiCo і Carlsberg спростували інформацію про закриття виробництва в Україні через припинення діяльності підприємства "Дніпроазот", що виробляє хлор для очищення води.

Про це "Громадському" повідомили представники компаній.

"У засобах масової інформації була поширена недостовірна інформація щодо можливої зупинки заводу компанії Кока-Кола Беверіджиз Україна у зв'язку з ситуацією навколо підприємства "Дніпроазот", який є нашим постачальником. Зазначаємо, що завод працює у звичному режимі і ми вжили усіх необхідних заходів для забезпечення його безперервного виробництва на майбутнє", – розповіла PR менеджерка "Кока-Кола Беверіджиз Україна" Наталія Нікітіна.

Вона зазначила, що на підприємстві ще залишилися запаси речовин для дезинфікації. Крім того, вони ведуть перемовини з альтернативними українськими та закордонними постачальниками.

"Усі виробництва компанії працюють у плановому режимі, повністю задовольняючи потребу ринку в нашій продукції. Ми уважно стежимо за розвитком подій навкруги поставки дезінфікуючих речовин, які використовуються в усій харчовій галузі та є критично важливими для забезпечення технологічних процесів. Наразі наші виробництва повністю забезпечені необхідними дезінфікуючими речовинами для їх безперебійної роботи", – повідомила керівниця відділу корпоративних комунікацій "ПепсіКо Україна" Аліна Матківська.

Компанія харчової промисловості України, виробник пива, безалкогольних та алкогольних напоїв Carlsberg Ukraine також не закриватиме завод з виробництва пива в Україні через дефіцит хлору. Як повідомили "Громадському" у прес-службі виробника, після зупинки виробництва рідкого хлору і соляної кислоти заводом "ДніпроАзот", Carlsberg Ukraine знайшла замінника.

"Наразі, у зв'язку із зупинкою виробництва рідкого хлору і соляної кислоти заводом "ДніпроАзот", Carlsberg Ukraine, як і інші компанії-виробники напоїв і харчових продуктів в Україні, зіштовхнулася із проблемою дефіциту соляної кислоти, яка використовується в процесі водопідготовки. У воду соляна кислота не додається, а використовується для підготовки фільтрів для пом'якшення жорсткої води. Даний метод використовується виробниками води і муніципальними системами водопостачання (водоканалами) у всьому світі і є класичним підходом до водопідготовки і пом'якшення води", – йдеться в повідомленні.

"Внаслідок прийнятих керівництвом Carlsberg Ukraine заходів щодо забезпечення поставок соляної кислоти і її замінників, на сьогодні ймовірність виникнення збоїв в роботі заводів вже оцінюється як невисока", – зазначили в Carlsberg.

Однак компанія закликала український уряд втрутитись та вирішити проблему із хлором, аби запобігти зупинці роботи багатьох підприємств.

"Ми сподіваємось, що зацікавлені сторони і уряд вирішать проблему в найкоротший термін, щоб запобігти зупинці роботи багатьох підприємств в високий сезон, що може призвести до значних збитків для компаній та недоотримання бюджетних коштів від податків", – повідомляють у компанії.

Нагадаємо, "Європейська бізнес асоціація" заявила, що виробники напоїв можуть закрити діяльність через дефіцит хлору. "Громадське радіо" повідомило, що йдеться про Carlsberg, Coca-Cola і PepsiCo. Однак, виконавча директорка "Європейської бізнес асоціації" Анна Дерев'янко в коментарі "Громадському" заперечила цю інформацію.

"Є проблеми з поставками, але як воно вплине, ми не знаємо. Може вплинути, але може й ні. І не факт, що вона (діяльність цих компаній, – ред.) може припинитися... Це не питання трьох компаній, для кожної з них рівень проблеми буде абсолютно різним. Скоріш за все, такого і не відбудеться (повного закриття, – ред.)", – зазначила вона.