Coca-Cola, PepsiCo і Carlsberg не закриватимуть виробництво в Україні
Про це "Громадському" повідомили представники компаній.
"У засобах масової інформації була поширена недостовірна інформація щодо можливої зупинки заводу компанії Кока-Кола Беверіджиз Україна у зв'язку з ситуацією навколо підприємства "Дніпроазот", який є нашим постачальником. Зазначаємо, що завод працює у звичному режимі і ми вжили усіх необхідних заходів для забезпечення його безперервного виробництва на майбутнє", – розповіла PR менеджерка "Кока-Кола Беверіджиз Україна" Наталія Нікітіна.
Вона зазначила, що на підприємстві ще залишилися запаси речовин для дезинфікації. Крім того, вони ведуть перемовини з альтернативними українськими та закордонними постачальниками.
"Усі виробництва компанії працюють у плановому режимі, повністю задовольняючи потребу ринку в нашій продукції. Ми уважно стежимо за розвитком подій навкруги поставки дезінфікуючих речовин, які використовуються в усій харчовій галузі та є критично важливими для забезпечення технологічних процесів. Наразі наші виробництва повністю забезпечені необхідними дезінфікуючими речовинами для їх безперебійної роботи", – повідомила керівниця відділу корпоративних комунікацій "ПепсіКо Україна" Аліна Матківська.
Компанія харчової промисловості України, виробник пива, безалкогольних та алкогольних напоїв Carlsberg Ukraine також не закриватиме завод з виробництва пива в Україні через дефіцит хлору. Як повідомили "Громадському" у прес-службі виробника, після зупинки виробництва рідкого хлору і соляної кислоти заводом "ДніпроАзот", Carlsberg Ukraine знайшла замінника.
"Наразі, у зв'язку із зупинкою виробництва рідкого хлору і соляної кислоти заводом "ДніпроАзот", Carlsberg Ukraine, як і інші компанії-виробники напоїв і харчових продуктів в Україні, зіштовхнулася із проблемою дефіциту соляної кислоти, яка використовується в процесі водопідготовки. У воду соляна кислота не додається, а використовується для підготовки фільтрів для пом'якшення жорсткої води. Даний метод використовується виробниками води і муніципальними системами водопостачання (водоканалами) у всьому світі і є класичним підходом до водопідготовки і пом'якшення води", – йдеться в повідомленні.
"Внаслідок прийнятих керівництвом Carlsberg Ukraine заходів щодо забезпечення поставок соляної кислоти і її замінників, на сьогодні ймовірність виникнення збоїв в роботі заводів вже оцінюється як невисока", – зазначили в Carlsberg.
Однак компанія закликала український уряд втрутитись та вирішити проблему із хлором, аби запобігти зупинці роботи багатьох підприємств.
"Ми сподіваємось, що зацікавлені сторони і уряд вирішать проблему в найкоротший термін, щоб запобігти зупинці роботи багатьох підприємств в високий сезон, що може призвести до значних збитків для компаній та недоотримання бюджетних коштів від податків", – повідомляють у компанії.
Нагадаємо, "Європейська бізнес асоціація" заявила, що виробники напоїв можуть закрити діяльність через дефіцит хлору. "Громадське радіо" повідомило, що йдеться про Carlsberg, Coca-Cola і PepsiCo. Однак, виконавча директорка "Європейської бізнес асоціації" Анна Дерев'янко в коментарі "Громадському" заперечила цю інформацію.
"Є проблеми з поставками, але як воно вплине, ми не знаємо. Може вплинути, але може й ні. І не факт, що вона (діяльність цих компаній, – ред.) може припинитися... Це не питання трьох компаній, для кожної з них рівень проблеми буде абсолютно різним. Скоріш за все, такого і не відбудеться (повного закриття, – ред.)", – зазначила вона.
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