Стрілянина у шведському Мальме, є загиблі і поранені
Шведська поліція отримала повідомленні про стрілянину в центрі Мальме після 20.00 у понеділок, повідомляє Sveriges Radio.
"Невідомий відкрив стрілянину, ймовірно, з вікна автомобіля по людях, які зібралися на вулиці біля інтернет-кафе", - повідомив представник поліції Мальме Томас Паулссон.
Поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро чоловіків. Двоє з них, 18 і 29 років, пізніше померли у лікарні.
Поліція нічого не повідомляє про нападника, однак наголошує, що громадянам немає причин для хвилювання. Наразі напад кваліфікують як вбивство і замах на вбивство.
Нагадаємо, що в місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого двоє людей загинули.
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