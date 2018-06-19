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Стрілянина у шведському Мальме, є загиблі і поранені

Двоє з чоловіків, 18 і 29 років, померли у лікарні
Невідомий відкрив стрілянину в шведському Мальме, в результаті чого постраждали шестеро людей.
Стрілянина у шведському Мальме, є загиблі і поранені Фото: sverigesradio.se

Шведська поліція отримала повідомленні про стрілянину в центрі Мальме після 20.00 у понеділок, повідомляє Sveriges Radio.

"Невідомий відкрив стрілянину, ймовірно, з вікна автомобіля по людях, які зібралися на вулиці біля інтернет-кафе", - повідомив представник поліції Мальме Томас Паулссон.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро чоловіків. Двоє з них, 18 і 29 років, пізніше померли у лікарні.

Поліція нічого не повідомляє про нападника, однак наголошує, що громадянам немає причин для хвилювання. Наразі напад кваліфікують як вбивство і замах на вбивство.

Нагадаємо, що в місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого двоє людей загинули.

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19 06 2018 08:25
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