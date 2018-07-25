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Cуд зобов'язав Коломойського узгодити витрати щодо аеропорту Бельбек

Лондонських суд зобов'язав Коломойського узгодити витрати по аеропорту Бельбек
Високий суд Лондона визнав "нестандартними" операції Ігоря Коломойського щодо фінансування юридичних та інших витрат аеропорту Бельбек (Севастополь, АРК) і зобов'язав українського бізнесмена узгодити подібні платежі.
Cуд зобов Фото:epravda.com.ua

Відповідне рішення прийнято у межах позову Приватбанку щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем, інформує Інтерфакс-Україна.

Згідно з текстом рішення, юрфірма Field Fisher, що представляє Коломойського, повідомила юрфірму Hogan Lovells (обидві - Великобританія), що представляє інтереси Приватбанку, про необхідність перерахування істотних сум для фінансування судових витрат за різними виробництвам, в тому числі з цього.

У Field Fisher уточнили, що кошти будуть перераховані Stalmag SP zoo з її рахунку в IMG Bank Slaski (обидва - Польща).

Позивач засумнівався у відповідності подібних платежів наказом Високого суду про всесвітній арешт активів відповідачів, який був виданий в грудні 2017 року.

Суд порахував, що подібне фінансування, в тому числі за рахунок коштів Stalmag, не є необгрунтованим або неприпустимим. Разом з тим уточнив, що відповідачу - Коломойському - необхідно узгодити з позивачем - Приватбанком - або з судом подібні операції.

Суд також розглянув інші операції бізнесмена, в яких, в тому числі, задіяні Selantia Limited, Atrasten Ventures Limited, Perkela Service Limited (всі - Віргінські о-ви), Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA (Португалія), а також Redhill Limited (Беліз ).

Високий суд відмовив в необхідності узгоджувати ці операції в межах наказу про замороження активів.

Загальна сума всіх операцій, разом з фінансуванням витрат аеропорту Бельбек, становить понад $40 млн.

Нагадаємо, у січні 2015 року Коломойський і аеропорт Бельбек ініціювали проти РФ арбітражне провадження у Міжнародному арбітражному суді в Гаазі на підставі регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комісія ООН з права міжнародної торгівлі) та угоди між урядами РФ і України від 27 листопада 1998 про захист інвестицій.

Позивачі заявили, що РФ порушила свої зобов'язання, що випливають із зазначеного договору, шляхом вживання у лютому 2014 року заходів, що позбавили позивачів прав власності, договірних та інших прав з експлуатації пасажирського терміналу для комерційних перельотів аеропорту Бельбек в Криму.

Крім того, Коломойський заявляв про наявність у нього до 2020 року контракту на управління пасажирським терміналом аеропорту Бельбек, націоналізованим Росією після анексії Криму. Він вимагав від РФ компенсації втрат у вигляді можливого доходу від терміналу. Йдеться про суму в $15 млн.

Нагадаємо, що Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку Коломойського і Боголюбова і зазначених шести компаній на суму більш ніж $2,5 млрд.

Суд при цьому зобов'язав бізнесменів розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Крім того, суд за підсумками слухань на початку березня 2018 року зобов'язав Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc і ZAO Ukrtransitservice Ltd. деталізувати інформацію про деякі операції з коштами Приватбанку, отриманими від інших осіб.

Раніше всі компанії-відповідачі фігурували в постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрському філії найбільшого в Україні Приватбанку в межах розслідування про заволодіння кредитів рефінансування Національного банку України на суму 19 млрд грн.

Разом з тим Коломойський і Боголюбов подали заяву до Високого суду Лондона, в якому оскаржують застосовність його юрисдикції при розгляді позову Приватбанку. Попередні слухання за відповідною заявою стартують 25 липня і триватимуть п'ять-сім днів.

Крім цього, суд розгляне заяву відповідачів про зняття запобіжного заходу про замороження їхніх активів.

 
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25 07 2018 09:55
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