Cуд зобов'язав Коломойського узгодити витрати щодо аеропорту Бельбек
Відповідне рішення прийнято у межах позову Приватбанку щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем, інформує Інтерфакс-Україна.
Згідно з текстом рішення, юрфірма Field Fisher, що представляє Коломойського, повідомила юрфірму Hogan Lovells (обидві - Великобританія), що представляє інтереси Приватбанку, про необхідність перерахування істотних сум для фінансування судових витрат за різними виробництвам, в тому числі з цього.
У Field Fisher уточнили, що кошти будуть перераховані Stalmag SP zoo з її рахунку в IMG Bank Slaski (обидва - Польща).
Позивач засумнівався у відповідності подібних платежів наказом Високого суду про всесвітній арешт активів відповідачів, який був виданий в грудні 2017 року.
Суд порахував, що подібне фінансування, в тому числі за рахунок коштів Stalmag, не є необгрунтованим або неприпустимим. Разом з тим уточнив, що відповідачу - Коломойському - необхідно узгодити з позивачем - Приватбанком - або з судом подібні операції.
Суд також розглянув інші операції бізнесмена, в яких, в тому числі, задіяні Selantia Limited, Atrasten Ventures Limited, Perkela Service Limited (всі - Віргінські о-ви), Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA (Португалія), а також Redhill Limited (Беліз ).
Високий суд відмовив в необхідності узгоджувати ці операції в межах наказу про замороження активів.
Загальна сума всіх операцій, разом з фінансуванням витрат аеропорту Бельбек, становить понад $40 млн.
Нагадаємо, у січні 2015 року Коломойський і аеропорт Бельбек ініціювали проти РФ арбітражне провадження у Міжнародному арбітражному суді в Гаазі на підставі регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комісія ООН з права міжнародної торгівлі) та угоди між урядами РФ і України від 27 листопада 1998 про захист інвестицій.
Позивачі заявили, що РФ порушила свої зобов'язання, що випливають із зазначеного договору, шляхом вживання у лютому 2014 року заходів, що позбавили позивачів прав власності, договірних та інших прав з експлуатації пасажирського терміналу для комерційних перельотів аеропорту Бельбек в Криму.
Крім того, Коломойський заявляв про наявність у нього до 2020 року контракту на управління пасажирським терміналом аеропорту Бельбек, націоналізованим Росією після анексії Криму. Він вимагав від РФ компенсації втрат у вигляді можливого доходу від терміналу. Йдеться про суму в $15 млн.
Нагадаємо, що Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd.
Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку Коломойського і Боголюбова і зазначених шести компаній на суму більш ніж $2,5 млрд.
Суд при цьому зобов'язав бізнесменів розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.
Крім того, суд за підсумками слухань на початку березня 2018 року зобов'язав Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc і ZAO Ukrtransitservice Ltd. деталізувати інформацію про деякі операції з коштами Приватбанку, отриманими від інших осіб.
Раніше всі компанії-відповідачі фігурували в постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрському філії найбільшого в Україні Приватбанку в межах розслідування про заволодіння кредитів рефінансування Національного банку України на суму 19 млрд грн.
Разом з тим Коломойський і Боголюбов подали заяву до Високого суду Лондона, в якому оскаржують застосовність його юрисдикції при розгляді позову Приватбанку. Попередні слухання за відповідною заявою стартують 25 липня і триватимуть п'ять-сім днів.
Крім цього, суд розгляне заяву відповідачів про зняття запобіжного заходу про замороження їхніх активів.
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