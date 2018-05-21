Дангадзе уклав угоду зі слідством
"Влада задіяла весь адміністративний ресурс аби репресіями та погрозами змусити Северіона Дангадзе підписати брехливі покази та йти на так звану "угоду зі слідством", – стверджують у прес-службі "Руху нових сил".
За словами Давіда Сакварелідзе, оформлення угоди про визнання провини буде на закритому судовому засіданні.
"І чому закритому ніхто не пояснює. До закінчення слідства і передачі справи в суд залишилося кілька днів, тому вони поспішали зламати хлопця. Реально в справі нічого не було і вони боялися відправляти в такому вигляді в суд", – вважає Сакварелідзе.
Нагадаємо, 6 грудня Печерський райсуд Києва заарештував Дангадзе на два місяці без права застави. Згодом арешт продовжували.
Печерський районний суд Києва 16 березня відмовився змінити Дангадзе запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.
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