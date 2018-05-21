Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Дангадзе уклав угоду зі слідством

У партії "Рух нових сил" стверджують, що на Дангадзе тиснули
Один з лідерів партії "Рух нових сил" Давід Сакварелідзе заявив, що соратник Міхеіла Саакашвілі Северіон Дангадзе уклав угоду зі слідством.
Дангадзе уклав угоду зі слідством Фото: hromadske.ua

"Влада задіяла весь адміністративний ресурс аби репресіями та погрозами змусити Северіона Дангадзе підписати брехливі покази та йти на так звану "угоду зі слідством", – стверджують у прес-службі "Руху нових сил".

За словами Давіда Сакварелідзе, оформлення угоди про визнання провини буде на закритому судовому засіданні.

"І чому закритому ніхто не пояснює. До закінчення слідства і передачі справи в суд залишилося кілька днів, тому вони поспішали зламати хлопця. Реально в справі нічого не було і вони боялися відправляти в такому вигляді в суд", – вважає Сакварелідзе.

Нагадаємо, 6 грудня Печерський райсуд Києва заарештував Дангадзе на два місяці без права застави. Згодом арешт продовжували.

Печерський районний суд Києва 16 березня відмовився змінити Дангадзе запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2018 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
  • Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.