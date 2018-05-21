У партії "Рух нових сил" стверджують, що на Дангадзе тиснули

Один з лідерів партії "Рух нових сил" Давід Сакварелідзе заявив, що соратник Міхеіла Саакашвілі Северіон Дангадзе уклав угоду зі слідством.

"Влада задіяла весь адміністративний ресурс аби репресіями та погрозами змусити Северіона Дангадзе підписати брехливі покази та йти на так звану "угоду зі слідством", – стверджують у прес-службі "Руху нових сил".

За словами Давіда Сакварелідзе, оформлення угоди про визнання провини буде на закритому судовому засіданні.

"І чому закритому ніхто не пояснює. До закінчення слідства і передачі справи в суд залишилося кілька днів, тому вони поспішали зламати хлопця. Реально в справі нічого не було і вони боялися відправляти в такому вигляді в суд", – вважає Сакварелідзе.

Нагадаємо, 6 грудня Печерський райсуд Києва заарештував Дангадзе на два місяці без права застави. Згодом арешт продовжували.

Печерський районний суд Києва 16 березня відмовився змінити Дангадзе запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.