Данилюк розраховує на транш від МВФ вже в травні

За словами Данилюка, всі кошти четвертого траншу, про який було оголошено 3 квітня, надійдуть до резервів Нацбанку України

Міністр фінансів України Олександр Данилюк очікує, що Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення про виділення нового траншу кредиту вже в травні 2017 року.

"На цей рік планувалося чотири транші, і ми плануємо ці чотири транші отримати. Наступний може бути в травні місяці", - сказав міністр.

Про це він сказав в ефірі "5 каналу".

За словами Данилюка, всі кошти четвертого траншу, про який було оголошено 3 квітня, надійдуть до резервів Нацбанку України.

Глава Мінфіну наголосив, що відстрочка засідання ради директорів МВФ щодо України, спочатку призначеного на 20 березня 2017 року, була пов'язана з уточненням макропрогнозу у зв'язку з торговою блокадою окупованих районів Донбасу та її впливом на бюджет. Він також додав, що блокада сповільнить зростання ВВП в поточному році на 1 процентний пункт, однак поліпшення зовнішньої кон'юнктури частково компенсує цей негативний вплив.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів.

Україна з 2015 року реалізує з МВФ 4-річну програму розширеного фінансування EFF, в рамках якої розраховує отримати близько 17 млрд доларів.