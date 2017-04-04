Данилюк розраховує на транш від МВФ вже в травні
"На цей рік планувалося чотири транші, і ми плануємо ці чотири транші отримати. Наступний може бути в травні місяці", - сказав міністр.
Про це він сказав в ефірі "5 каналу".
За словами Данилюка, всі кошти четвертого траншу, про який було оголошено 3 квітня, надійдуть до резервів Нацбанку України.
Глава Мінфіну наголосив, що відстрочка засідання ради директорів МВФ щодо України, спочатку призначеного на 20 березня 2017 року, була пов'язана з уточненням макропрогнозу у зв'язку з торговою блокадою окупованих районів Донбасу та її впливом на бюджет. Він також додав, що блокада сповільнить зростання ВВП в поточному році на 1 процентний пункт, однак поліпшення зовнішньої кон'юнктури частково компенсує цей негативний вплив.
Нагадаємо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів.
Україна з 2015 року реалізує з МВФ 4-річну програму розширеного фінансування EFF, в рамках якої розраховує отримати близько 17 млрд доларів.
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