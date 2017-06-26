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День в АТО: бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

Жоден український армієць внаслідок ворожих обстрілів не постраждав
Оперативна обстановка в зоні проведення АТО впродовж дня суттєвих змін не зазнала. Російсько-окупаційних війська продовжують порушувати перемир'я. Щоправда, сьогодні ворожі збройні провокації зафіксовані лише на Луганському та Донецькому напрямках.
День в АТО: бойовики п Фото: flickr.com

Загалом же з початку доби противник 5 разів відкривав вогонь по підрозділах Українського війська. Зважаючи на невисоку інтенсивність ворожого вогню, українські воїни на жодну провокацію сьогодні не піддались і вогонь не відкривали, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Донецький напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення зафіксовано два ворожі обстріли. Ще вночі окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів по одному з опорних пунктів сил АТО поблизу Кам'янки. Вже вдень бойовики обстріляли українських воїнів на Світлодарській дузі. Там найманці били з протитанкових гранатометів різних модифікацій по наших оборонних укріпленнях неподалік н.п. Луганське.

Луганський напрямок. Тричі з початку доби проросійські озброєні банди порушували й без того хитке перемир'я на цій частині фронту. Спершу, ще на початку доби, загарбники випустили декілька мін калібру 82 мм по позиціях українських захисників неподалік Жовтого. Згодом активізувались снайперські групи противника. Зокрема, на світанку ворожі снайпери намагались поцілити військовослужбовців ЗС України, котрі тримають оборону в районі Попасної. А вже вдень вони вели вогонь поблизу Новотошківського.

Жоден український армієць внаслідок ворожих обстрілів сьогодні не постраждав.

Нагадаємо, що минулої доби, 25 червня, у зоні проведення антитерористичної операції бойовики 23 рази обстріляли позиції Збройних сил України.

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26 06 2017 18:57
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