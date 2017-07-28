День в АТО: один український військовий отримав поранення

У зоні АТО, упродовж дня, інтенсивність обстрілів українських позицій зі сторони російсько-терористичних угруповань не зменшилась.

Зранку бойовики з гранатометів і стрілецької зброї били по нашому опорному пункту неподалік Мар’їнки, що на Маріупольському напрямку. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення, інформує прес-центр штабу АТО.

Крім того, близько 8 години, із озброєння БМП злочинці відкривали вогонь по Талаківці. Також під мінометним ворожим вогнем опинились наші позиції у Гнутовому.

На Луганському напрямку бойовики застосовували міномет у районі Новотошківського. А на Донецькому напрямку упродовж години били з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів по українських бійцях у Кам’янці.

Варто додати, що за останні тижні ворог встиг зрозуміти, що сили АТО не лише обороняються, а й спроможні дати адекватну відсіч на обстріли. Для прикладу, за нашими оперативними даними, лише за минулу добу загинуло щонайменше 7 бандитів, ще 8 отримали поранення. Точні вогневі відповіді української армії змусили бойовиків терміново укріплювати позиції, обговорюючи навіть захист від повітряних ударів.

Нагадаємо, що на Донбасі в зоні проведення антитерористичної операції бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український військовослужбовець загинув, четверо поранені.