День в АТО: один український захисник поранений, двоє отримали бойові травми
За своєю звичною тактикою, бойовики мінімізували кількість обстрілів українських позицій у світлу пору доби, інформує прес-центр штабу АТО.
Так, з опівночі і до 18 години зафіксовано 3 випадки порушення перемир’я. Близько 1 ночі зі стрілецької зброї злочинці відкривали вогонь по українських укріпленнях поблизу Попасної та Новоолександрівки, що на Луганському напрямку. Вогнем у відповідь наші військові примусили ворога до тиші.
А о 12.45 бандформування вдарили з гранатометів і стрілецької зброї по опорному пункту сил АТО у Новотошківському. Внаслідок цього обстрілу один український захисник був поранений, двоє інших отримали бойові травми.
Варто додати, що вже декілька днів поспіль оманливе денне затишшя після 18 години закінчується і ворог суттєво активізує збройні провокації. У свою чергу, сили АТО готові не лише тримати оборону позицій, а й дати противнику швидку і адекватну відповідь.
Нагадаємо, що за минулу добу четверо українських військовослужбовців зазнали поранень на Донбасі.
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