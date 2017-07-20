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День в зоні АТО: 20 обстрілів з боку терористів

Під вогневим прикриттям близько 20 терористів наблизилися до наших позицій, розв’язавши бій, під час якого бійці АТО відповіли гранатометами та стрілецькою зброєю
У четвер, 20 липня, проросійські терористи на Донбасі різко активізувалися та спробували прорвати оборону українських військових.
День в зоні АТО: 20 обстрілів з боку терористів Фото: EPA/UPG

Станом на 18:00 окупанти 20 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій загинули четверо бійців АТО, ще семеро зазнали поранень.

На маріупольському напрямку з 01:00 ночі майже до 8:00 ранку бандити зі Старомихайлівки били по українських опорних пунктах поблизу Красногорівки зі 122-мм артилерії, 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Близько 04:00 ранку загарбники обстріляли позиції сил АТО з переносної реактивної пускової установки "Град-П", випустивши 10 снарядів, а також застосували танк.

Під вогневим прикриттям близько 20 терористів наблизилися до наших позицій, розв’язавши бій, під час якого бійці АТО відповіли гранатометами та стрілецькою зброєю, відбивши атаку російських найманців. Під час бою троє наших військових загинули, семеро зазнали поранень, один боєць потрапив у полон бойовиків.

Вночі бойовики з танку також били по будинках мирних мешканців Красногорівки.

На донецькому напрямку близько 01:00 внаслідок обстрілу ворожим снайпером опорного пункту поблизу Новгородського загинув український військовий. Крім того, бандити з гранатометів і стрілецької зброї били по околицях Авдіївки, шахти Бутівка, а з мінометів різних калібрів - по Невельському та Новгородському.

На луганському напрямку з опівночі окупанти накрили з гранатометів і стрілецької зброї позиції в Трьохізбенці, Новоолександрівці, Новозванівці та біля Донця. О 15:00 ворог двічі бив із 82-мм мінометів по Кримському.

Нагадаємо, минулої доби дев'ятеро українських військових загинули та п'ятеро дістали поранень внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі

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20 07 2017 20:58
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