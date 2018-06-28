Денісову та журналістів не пускають до колонії, де утримують Сенцова, - ОНОВЛЕНО

За словами Денісової, на міcці біля колонії присутні українські журналісти з "УНІАН", телакалу "1+1", "Україна" та "Прямий"

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що вона прибула до колонії "Білий ведмідь" у російському місті Лабитнангі, де утримують українського режисера, політв'язня Олега Сенцова.

Наразі її не пускають до колонії, вона сказала, що продовжувала стукати у двері, їй повідомили, що "передали інформацію про її прибуття", і сказали чекати, повідомила у коментарі "Громадському".

Повз неї на територію проїхала уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова, проте "навіть не зупинилася, щоб перебалакати", розповіла омбудсмен.

На питання, чи є якісь шанси, що українська омбудсмен відвідає все ж таки Сенцова, пані Денісова відповіла, що "шанси цього наближаються до нуля".

Водночас сама Москалькова опублікувала в Instagram світлину з території колонії.

"Приїхала в ВК "Білий ведмідь" разом з уповноваженим з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолієм Саком для зустрічі з Олегом Сенцовим", - йдеться в описі до фото.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова "не узгоджувала з російською стороною" відвідини політв'язня Олега Сенцова, заявив речник російської омбудсмена Тетяни Москалькової Олексій Зловедов.

"Дійсно, в регіоні перебуває уповноважена з прав людини Верховної Ради України, пані Денісова, яка прилетіла в регіон абсолютно самостійно, без узгодження із уповноваженим з прав людини в РФ і з відповідними структурами", - заявляє Зловедов.

Спільні відвідини Сенцова омбудсменами не планується, додав речник. Сама ж Москалькова "збирається зустрітися з Олегом Сенцовим, відвідати лікарню", заявив Зловедов.

Український журналіст Роман Цимбалюк опублікував фото з Лабитнангів, також зазначивши, що до колонії не пускають.

Нагадаємо, уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова написала листи до керівника адміністрації президента РФ Антона Вайна та речника Кремля Дмитра Пєскова з проханням надати допуск до утримуваних у Росії українських політичних в'язнів.