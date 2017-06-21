Департамент нацбезпеки: російські хакери атакували 21 штат під час виборів у США
Про це Конгресу США повідомила виконуюча обов'язки заступника міністра з питань кібербезпеки Департаменту національної безпеки Дженет Менфра, передає Reuters.
За даними агентства, Менфра відмовилася повідомити, які штати були атаковані хакерами, посилаючись на угоди про конфіденційність.
Раніше повідомлялося, що кібератаки РФ на виборчу систему Сполучених Штатів були набагато масштабнішими, ніж про це публічно повідомлялося - сліди російських кібератак виявили у системах 39 штатів.
Нагадаємо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії
Російська військова розвідка здійснила кібератаки, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США, а також розіслала більш ніж 100 фішингових листів в американські виборчі комісії за кілька днів до президентських виборів.
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