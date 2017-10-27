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Депутат Бобов не задекларував 2 мільйони гривень, - НАЗК

НАЗК направило до суду адміністративний протокол
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило незадекларовані дивіденди на 2 млн 100 тис грн у народного депутата України Геннадія Бобова.
Депутат Бобов не задекларував 2 мільйони гривень, - НАЗК Геннадій Бобов. Фото: w-n.com.ua

На засіданні НАЗК було прийнято рішення направити до суду адміністративний протокол на нардепа за несвоєчасне повідомлення про майнові зміни.

"Протокол складено за неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, які виникли унаслідок доходу нарахованого 27 грудня 2016 року ПП "Сільськогосподарське підприємство "Калиновий край" у вигляді дивідендів на суму 2 100 000,00 грн", - йдеться у повідомленні НАЗК.

Геннадій Бобов - народний депутат України VII-VIII скликань, група "Відродження". Раніше був у складі фракції "Партія регіонів", 20 лютого 2014 року вийшов з неї.

Нагадаємо, що у травні поточного року у Генпрокуратурі заявили, що в ході перевірки електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова. Однак у червні ГПУ відкликала подання на притягнення нардепа Бобова до відповідальності.

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