Депутат Бобов не задекларував 2 мільйони гривень, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило незадекларовані дивіденди на 2 млн 100 тис грн у народного депутата України Геннадія Бобова.

На засіданні НАЗК було прийнято рішення направити до суду адміністративний протокол на нардепа за несвоєчасне повідомлення про майнові зміни.

"Протокол складено за неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, які виникли унаслідок доходу нарахованого 27 грудня 2016 року ПП "Сільськогосподарське підприємство "Калиновий край" у вигляді дивідендів на суму 2 100 000,00 грн", - йдеться у повідомленні НАЗК.

Геннадій Бобов - народний депутат України VII-VIII скликань, група "Відродження". Раніше був у складі фракції "Партія регіонів", 20 лютого 2014 року вийшов з неї.

Нагадаємо, що у травні поточного року у Генпрокуратурі заявили, що в ході перевірки електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова. Однак у червні ГПУ відкликала подання на притягнення нардепа Бобова до відповідальності.