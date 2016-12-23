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Депутат Міщенко вийшов із фракції БПП

Після виходу Міщенка у фракції БПП залишилося 142 депутати
Народний депутат Сергій Міщенко вийшов зі складу фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.
Депутат Міщенко вийшов із фракції БПП Сергій Міщенко. Фото: tymoshenko.ua

"Повідомляю про вихід народного депутата України Міщенка Сергія Григоровича зі складу депутатської фракції "Блок Петра Порошенка", – оголосила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироід на засіданні в п'ятницю.

Після виходу Міщенка у фракції БПП залишилося 142 депутати.

Нагадаємо, Міщенко увійшов до складу БПП у квітні, коли була невизначеність, чи збереглася достатня кількість депутатів у коаліції.

До цього Міщенко був позафракційним.

Вихід депутата з фракції може стати підставою для застосування до нього імперативного мандата і позбавлення його мандата. Раніше така процедура була застосована до Миколи Томенка і Єгора Фірсова, які також вийшли з фракції БПП.

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23 12 2016 12:28
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