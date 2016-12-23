Депутат Міщенко вийшов із фракції БПП
"Повідомляю про вихід народного депутата України Міщенка Сергія Григоровича зі складу депутатської фракції "Блок Петра Порошенка", – оголосила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироід на засіданні в п'ятницю.
Після виходу Міщенка у фракції БПП залишилося 142 депутати.
Нагадаємо, Міщенко увійшов до складу БПП у квітні, коли була невизначеність, чи збереглася достатня кількість депутатів у коаліції.
До цього Міщенко був позафракційним.
Вихід депутата з фракції може стати підставою для застосування до нього імперативного мандата і позбавлення його мандата. Раніше така процедура була застосована до Миколи Томенка і Єгора Фірсова, які також вийшли з фракції БПП.
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