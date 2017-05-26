Депутат, який попався на порно-листуванні, дав пояснення

Діана, інтимну переписку з якою і зафіксувала камера журналіста, є дочкою його друга

Нардеп Сергій Шахов, якого за двозначною перепискою у Верховній Раді впіймав журналіст Олександр Дубинський, заявив, що репортер усе спотворив.

За словами Шахова, Діана, інтимну переписку з якою і зафіксувала камера журналіста, є дочкою його друга.

"Цій родині я допомагав, купив будинок, і кожен місяць скидав по півтори тисячі гривень. Тому вона і запитала про "лаве", – розповів народний обранець виданню "Обозреватель".

Фото: dubinsky.pro

Шахов додав, що проти нього веде компанію партія "Опозиційний блок".

"За те, що я тушу їх на всіх фронтах. Зображення ж вони повністю не показали. Ця гола дупа дівчата - це частина приколу, який вони перекрутили", - пояснив нардеп.

Фото: dubinsky.pro