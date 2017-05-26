НОВИНИНардеп Сергій Шахов, якого за двозначною перепискою у Верховній Раді впіймав журналіст Олександр Дубинський, заявив, що репортер усе спотворив.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутат, який попався на порно-листуванні, дав пояснення
Діана, інтимну переписку з якою і зафіксувала камера журналіста, є дочкою його друга
Фото: dubinsky.pro
За словами Шахова, Діана, інтимну переписку з якою і зафіксувала камера журналіста, є дочкою його друга.
"Цій родині я допомагав, купив будинок, і кожен місяць скидав по півтори тисячі гривень. Тому вона і запитала про "лаве", – розповів народний обранець виданню "Обозреватель".
Фото: dubinsky.pro
Шахов додав, що проти нього веде компанію партія "Опозиційний блок".
"За те, що я тушу їх на всіх фронтах. Зображення ж вони повністю не показали. Ця гола дупа дівчата - це частина приколу, який вони перекрутили", - пояснив нардеп.
Фото: dubinsky.pro
Нагадаємо, народний депутат і член партії "Наш край" Сергій Шахов у залі парламенту попався на досить відвертому листуванні, судячи з усього, з дуже близькою жінкою на ім'я Діана.
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