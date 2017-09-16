Депутата Київради Кримчака заарештували: застава - 1,4 млн грн
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арешт з альтернативою застави 25 млн гривень. Суд обрав арешт із заставою 1,4 млн гривень", - повідомив адвокат Ігор Черезов.
За словами адвоката, Кримчака правоохоронці вже відвезли до Лук'янівського СІЗО, інформують "Українські новини".
Нагадаємо, що 13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро затримали Кримчака.
За версією слідства, затриманий в 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 млн гривень.
Відзначимо, що Кримчак входив у "молоду команду" колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.
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