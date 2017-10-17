Депутата Олега Барну побили під Верховною Радою, - ВІДЕО

Депутат повідомив, що на нього напали близько 12 осіб

Біля будівлі Верховної Ради України протестувальники побили народного депутата від БПП Олега Барну.

На відео видно, що у нардепа під правим оком великий синець.

"В АТО з сепаратистами було простіше. Принаймні, бачили, хто ворог. Підступність, підлість, замовлення. Коли з натовпу 12 осіб або більше зі спини накидаються на одного – це не по-українськи. Я не впевнений, що ці знали про мене чи про мою позицію", – сказав Барна в ефірі "Радіо Свобода".

На питання, чи підтримує він вимоги мітингувальників, Барна відповів позитивно, але за винятком ініціативи про перехід на пропорційну систему виборів.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

Нагадаємо, сьогодні учасники мітингу на підтримку політичної реформи закидали яйцями народного депутата Олексія Гончаренка, коли він намагався пройти до Верховної Ради.

