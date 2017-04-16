Депутати хочуть позбавити дружину Асада британського громадянства

Щодо Асми Асад діють санкції Євросоюзу, однак наявність британського паспорта дозволяє їй в'їжджати у Велику Британію

Британські депутати закликали позбавити британського громадянства дружину президента Сирії Асму Асад.

Про це повідомляє ВВС.

Ліберал-демократи мають намір направити офіційний лист з проханням про позбавлення британського громадянства в міністерство внутрішніх справ.

41-річна Асма Асад народилася і здобула освіту в Лондоні, у неї подвійне сирійсько-британське громадянство. У 2000 році вона повернулася в Сирію, де вийшла заміж за Башара Асада.

У сирійської першої леді є кілька акаунтів в соціальних мережах, на які підписані сотні тисяч людей. У своїх публікаціях вона захищає дії свого чоловіка та піддає критиці політику західних країн.

У листі парламентаріїв, який цитує газета Telegraph, йдеться: "Якщо Асма продовжить захищати злочинні дії режиму Асада, британський уряд буде зобов'язаний позбавити її громадянства або довести, що її дії не завдають серйозної шкоди найважливішим інтересам Сполученого Королівства".

"Настав час почати чинити тиск на Асада будь-якими можливими способами, зокрема, і через таких людей, як пані Асад, яка також є частиною пропагандистської машини, що здійснює військові злочини", – сказав у коментарі Sunday Times член комітету палати громад з міжнародних відносин, консерватор Надім Захаві.

Як зазначає Telegraph, міністр внутрішніх справ має право позбавити Асму Асад громадянства, бо у неї їх два, – у разі, якщо вирішить, що такий крок "піде на користь суспільству".

Щодо Асми Асад діють санкції Євросоюзу: їй заборонено відвідувати країни ЄС, а її активи там заморожені. Наявність британського паспорта дозволяє їй в'їжджати у Британію.

У 2012 році британські ЗМІ писали про те, що міністерство внутрішніх справ "розглядає можливість позбавити пані Асад британського громадянства", проте конкретних дій вчинено не було.

Міжнародний тиск на сирійську владу посилився після ймовірної хімічної атаки на місто Хан-Шейхун 4 квітня, в результаті якої загинули 89 людей. Захід обвинувачує в загибелі людей сирійський режим, президент Асад відкидає обвинувачення і називає атаку "стовідсотковою фабрикацією".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Канади оголосило про введення нових санкцій проти режиму сирійського президента Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не наполягатиме на відставці сирійського президента Башара Асада, щоб покласти край громадянській війні, але зауважив, що це станеться.