Трамп щодо відставки Асада: ми не наполягаємо, але це станеться

"Чи маємо ми наполягати на цьому? Ні. Але я думаю, що це станеться в певний момент", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не наполягатиме на відставці сирійського президента Башара Асада, щоб покласти край громадянській війні, але зауважив, що це станеться.

"Чи маємо ми наполягати на цьому? Ні. Але я думаю, що це станеться в певний момент", - сказав Трамп у інтерв'ю, інформує abcnews.

Президент США зазначив, що немає нічого неможливого, але й нічого хорошого у встановленні миру в регіоні за керівництва Башара Асада.

"Це важко собі уявити. Я б не використовував слово "неможливо". Я думаю, що слово "неможливо" неправильне. Але це, здається, точно не було б гарним стартом", - додав американський лідер.

Зазначимо, раніше Трамп заявив, що США не збираються починати військову операцію в Сирії, незважаючи на ракетні удари по авіабазі в Хомсі 7 квітня.

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