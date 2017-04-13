ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп заявив, що не наполягатиме на відставці сирійського президента Башара Асада, щоб покласти край громадянській війні, але зауважив, що це станеться.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп щодо відставки Асада: ми не наполягаємо, але це станеться
"Чи маємо ми наполягати на цьому? Ні. Але я думаю, що це станеться в певний момент", - Трамп
Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum
"Чи маємо ми наполягати на цьому? Ні. Але я думаю, що це станеться в певний момент", - сказав Трамп у інтерв'ю, інформує abcnews.
Президент США зазначив, що немає нічого неможливого, але й нічого хорошого у встановленні миру в регіоні за керівництва Башара Асада.
"Це важко собі уявити. Я б не використовував слово "неможливо". Я думаю, що слово "неможливо" неправильне. Але це, здається, точно не було б гарним стартом", - додав американський лідер.
Зазначимо, раніше Трамп заявив, що США не збираються починати військову операцію в Сирії, незважаючи на ракетні удари по авіабазі в Хомсі 7 квітня.
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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
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13 04 2017 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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