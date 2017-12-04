Трамп запевнив, що не збирається розпочинати війну в Сирії

США не збираються починати військову операцію в Сирії, незважаючи на ракетні удари по авіабазі в Хомсі 7 квітня.

"Ми не збираємося в Сирію ... Але коли я бачу людей, що використовують жахливу, жахливу хімічну зброю... і бачу цих красивих дітей, які вмирають в обіймах батька, або дітей, які задихаються... коли ви це бачите, я негайно зателефонував генералу Маттісу", - заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business.

Він також зазначив, що раніше вжити заходів щодо ситуації в Сирії повинен був колишній президент Барак Обама.

"Те, що я зробив, мало бути зроблено адміністрацією Обами задовго до того, як я це зробив. Я думаю, що зараз в Сирії буде набагато краще, ніж було", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

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Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.