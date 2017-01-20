Депутати і Парубій привітали Гройсмана з днем народження, - ВІДЕО

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій на початку ранкового засідання 20 січня привітав прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з днем народження від імені депутатів.

"Колеги, давайте, ми разом привітаємо прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана. Сьогодні в нього день народження. І привітаємо віце-прем`єр-міністра України Степана Кубіва і весь уряд, який прибув сьогодні на годину запитань до уряду", - заявив Парубій.

Нагадаємо, що вчора спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту через недостатню кількість нардепів на місцях.