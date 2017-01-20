CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпікер Верховної Ради Андрій Парубій на початку ранкового засідання 20 січня привітав прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з днем народження від імені депутатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутати і Парубій привітали Гройсмана з днем народження, - ВІДЕО
Спікер привітав прем'єра на початку ранкового засідання парламенту
Фото: РИА Новости
"Колеги, давайте, ми разом привітаємо прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана. Сьогодні в нього день народження. І привітаємо віце-прем`єр-міністра України Степана Кубіва і весь уряд, який прибув сьогодні на годину запитань до уряду", - заявив Парубій.
Нагадаємо, що вчора спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту через недостатню кількість нардепів на місцях.
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