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Депутати і Парубій привітали Гройсмана з днем народження, - ВІДЕО

Спікер привітав прем'єра на початку ранкового засідання парламенту
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій на початку ранкового засідання 20 січня привітав прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з днем народження від імені депутатів.
Депутати і Парубій привітали Гройсмана з днем народження, - ВІДЕО Фото: РИА Новости

"Колеги, давайте, ми разом привітаємо прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана. Сьогодні в нього день народження. І привітаємо віце-прем`єр-міністра України Степана Кубіва і весь уряд, який прибув сьогодні на годину запитань до уряду", - заявив Парубій.

Нагадаємо, що вчора спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту через недостатню кількість нардепів на місцях.

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20 01 2017 10:34
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