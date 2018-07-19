Депутати пропонують скасувати "Роттердам+" через закон

Наразі чинна формула тарифу на електрику з вугілля передбачає 100% його ціни в Амстердамі плюс вартість транспортування починаючи із самого Роттердаму

Чотирнадцять народних депутатів подали законопроект, яким пропонують скасувати так звану формулу "Роттердам+".

Проект закону № 8626 зареєстрований на сайті парламенту. У тексті законопроекту, який є у розпорядженні "Екомічної правди", депутати пропонують встановлювати ціни на вугілля для розрахунку тарифів у розмірі 90% від їх ціни в Роттердамі (дисконт за вміст сірки - ред.), з врахуванням ціни транспортування територією України.

Наразі чинна формула тарифу на електрику з вугілля передбачає 100% його ціни в Амстердамі плюс вартість транспортування починаючи із самого Роттердаму.

Окрім цього, у законопроекті пропонується дозволити: імпорт електричної енергії завдяки встановленню відповідного тарифу на неї; знизити акциз на електроенергію з 3,2% до 0,1%; підняти рентну плату за вугілля усіх видів до 5% (наразі на енергетичне вугілля становить 0,75% - ред.); скасувати сплату ренти на вугілля для всіх шахт, що отримують дотації з бюджету (фактично, держшахти) та встановити за базу сплати ренти за вугілля його ціну в Роттердамі.

Таким чином, на думку авторів, ціни на електроенергію в Україні знизяться на 15% при одночасному збалансуванні доходів бюджету.

Автори законопроекту зазначають, що 85% вугільних підприємств та 80% підприємств теплової генерації та теплоелектростанцій України належать енергетичному холдингу ДТЕК бізнесмена Рината Ахметова.

За даними фінансової звітності компанії, в 2016 році (після запровадження формули "Роттердам+") річний показник EBITDA (операційний прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації) енергохолдингу ДТЕК виріс в 2,4 рази до 17,8 млрд гривень.

У 2017 році показник EBITDA покращився ще на 29% до 23 млрд гривень або 865 млн доларів. Таким чином, з моменту запровадження формули "Роттердам+" прибутки компанії зросли у 3 рази.

Автори також вказують, що експортна ціна за кВт*год електроенергії нижча, ніж ціна для українських споживачів.

Так, за даними Держстату, у 2017 році середня вартість експорту електроенергії склала 1,21 грн за кВт*год. При цьому, для українських підприємств оптова ціна електроенергії у 2017 році складала в середньому 1,35 грн за кВт*годину.

Нагадаємо, що у березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо формули "Роттердам+". Воно кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКУ, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року під час розробки порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам +") забезпечили включення в нього явно необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії в оптовий ринок.