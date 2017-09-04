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Державний прапор з даху посольства України в США подарували українським боксерам

Ломаченко, Усик та Гвоздик отримали прапор на знак найкращих побажань від посольства
З даху посольства України в США у Вашингтоні зняли державний прапор, щоб подарувати українським боксерам, які в неділю перемогли в боях у місті Оксон-Хілл.
Державний прапор з даху посольства України в США подарували українським боксерам Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Про це на сторінці у Facebook повідомляє посольство України в США.

"Державний прапор України, який зняли з даху Посольства та подарували Василю Ломаченку, Олександру Усику, Олександру Гвоздику та промоутеру українських чемпіонів, легендарному Бобу Аруму з Top Rank Boxing на знак наших найкращих побажань", – йдеться в повідомленні.

Посол України в США Валерій Чалий зазначив, що "потрійна перемога" українців викликає особливу гордість за Україну.

Нагадаємо, в неділю в США Василь Ломаченко захистив свій титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

Олександр Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі.

Призер Олімпійських ігор з боксу, напівважковаговик Олександр Гвоздик здобув перемогу в бою за звання чемпіона Північної Америки за версією NABF у напівважкій вазі.

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09 04 2017 23:20
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