СПОРТ НОВИНИВ американському штаті Меріленді чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (8-1, 6 КО) переміг американця Джейсона Сосу (20-2-4, 15 КО).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ломаченко за 9 раундів здолав суперника і захистив титул чемпіона світу, - ВІДЕО
На 10-й раунд Соси не вийшов
Фото: facebook.com/VasylLomachenko/
Цією перемогою Ломаченко підтвердив статус одного з найсильніших боксерів світу. Про це повідомляється на офіційній сторінці боксера у Facebook.
Фото: facebook.com/VasylLomachenko/
Бій тривав 9 раундів. На 10-й раунд Соси не вийшов.
Це вже другий успішний захист титулу від Ломаченка.
Всі дев'ять раундів можете переглянути тут.
Нагадаємо, сьогодні також перемогу здобув український боксер Олександр Усик над американцем Майклом Гантером. За хвилину до кінця бою Усик завдав американцю потужного удару, але Гантер втримався на ногах до фінального гонгу.
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09 04 2017 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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