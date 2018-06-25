Держборг України скоротився до $76,3 млрд
Державний і гарантований державою борг на кінець травня становив 1,9 трлн грн, або $76,3 млрд, проти 2 трлн грн, або $77,1 млрд, місяцем раніше, - йдеться в даних Міністерства фінансів, інформують Українські Новини.
Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 травня склав 1,7 трлн грн ($66,2 мільярда) проти 1,8 трлн грн ($66,7 млрд) у квітні.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць скоротився на $0,6 млрд до 37,6 млрд грн, тоді як прямий внутрішній борг скоротився на 6,1 млрд грн до 747,3 млрд грн (в доларовому еквіваленті до $28,6 млрд).
Гарантований державою борг на 31 травня становить 262,3 млрд грн, або $10 млрд.
Згідно з даними Міністерства фінансів України, державний борг у березні збільшився на 0,8% або на 600 мільйонів доларів.
Світовий банк поліпшив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України в 2018 році до 75,1% ВВП з 85,1%, в 2019 року до 73,5% з 78,9% ВВП, в 2020-му до 68,4% з 73,4% ВВП.
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