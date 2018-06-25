Держборг України скоротився до $76,3 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в травні скоротився на 1% ($0,79 млрд) - до $76,26 млрд (за станом на 31 травня) порівняно з попереднім місяцем.

Державний і гарантований державою борг на кінець травня становив 1,9 трлн грн, або $76,3 млрд, проти 2 трлн грн, або $77,1 млрд, місяцем раніше, - йдеться в даних Міністерства фінансів, інформують Українські Новини.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 травня склав 1,7 трлн грн ($66,2 мільярда) проти 1,8 трлн грн ($66,7 млрд) у квітні.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць скоротився на $0,6 млрд до 37,6 млрд грн, тоді як прямий внутрішній борг скоротився на 6,1 млрд грн до 747,3 млрд грн (в доларовому еквіваленті до $28,6 млрд).

Гарантований державою борг на 31 травня становить 262,3 млрд грн, або $10 млрд.

Згідно з даними Міністерства фінансів України, державний борг у березні збільшився на 0,8% або на 600 мільйонів доларів.

Світовий банк поліпшив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України в 2018 році до 75,1% ВВП з 85,1%, в 2019 року до 73,5% з 78,9% ВВП, в 2020-му до 68,4% з 73,4% ВВП.