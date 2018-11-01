Держдеп США вніс Україну у список країн, в яких необхідна підвищена обережність
Рекомендації були опубліковані 10 січня.
Всі країни були розділені на чотири групи.
У першу групу потрапили країни, у яких потрібно дотримуватися стандартних заходів безпеки. Це Фінляндія, Норвегія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Білорусь, Румунія, Чехія, Греція, Казахстан, Узбекистан, Монголія, Аргентина, Чилі та інші.
У другій групі, куди потрапила Україна, країни, в яких необхідна підвищена обережність. Це Франція, Англія, Німеччина та інші. За оцінкою США, в Україні та інших країнах з другої групи, необхідна підвищена обережність через загрозу терактів, а також у зв'язку зі "злочинністю і заворушеннями".
У третій групі країни, куди потрапила Росія, поїздки рекомендують "повторно обміркувати". Пояснюючи, що там зберігається небезпека тероризму, а громадяни США "часто" піддаються різним утискам. В третю групу також потрапили Туреччина, Нігер, Нігерія, Чад, Пакистан, Венесуела, Куба, Гватемала, Гондурас таінші.
У четвертій групі країни, від поїздок у які Держдеп рекомендує відмовитися. Це Афганістан, Іран, Ірак, Центральноафриканська республіка, Сомалі, Сирія, КНДР, Ємен, Південний Судан, Малі та Лівія.
Нагадаємо, Міжнародна організація International SOS, яка займається безпекою туристів у світі, створила карту найнебезпечніших країн в 2018 році, до списку якої потрапила й Україна, яка в останній період зіштовхнулась зі зростанням кількості терактів.
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