Держдеп США вніс Україну у список країн, в яких необхідна підвищена обережність

Всі країни були розділені на чотири групи

Державний департамент США опублікував рекомендації для подорожуючих американців, де радить їздити в Україну з "підвищеною обережністю".

Рекомендації були опубліковані 10 січня.

Всі країни були розділені на чотири групи.

У першу групу потрапили країни, у яких потрібно дотримуватися стандартних заходів безпеки. Це Фінляндія, Норвегія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Білорусь, Румунія, Чехія, Греція, Казахстан, Узбекистан, Монголія, Аргентина, Чилі та інші.

У другій групі, куди потрапила Україна, країни, в яких необхідна підвищена обережність. Це Франція, Англія, Німеччина та інші. За оцінкою США, в Україні та інших країнах з другої групи, необхідна підвищена обережність через загрозу терактів, а також у зв'язку зі "злочинністю і заворушеннями".

У третій групі країни, куди потрапила Росія, поїздки рекомендують "повторно обміркувати". Пояснюючи, що там зберігається небезпека тероризму, а громадяни США "часто" піддаються різним утискам. В третю групу також потрапили Туреччина, Нігер, Нігерія, Чад, Пакистан, Венесуела, Куба, Гватемала, Гондурас таінші.

У четвертій групі країни, від поїздок у які Держдеп рекомендує відмовитися. Це Афганістан, Іран, Ірак, Центральноафриканська республіка, Сомалі, Сирія, КНДР, Ємен, Південний Судан, Малі та Лівія.

Нагадаємо, Міжнародна організація International SOS, яка займається безпекою туристів у світі, створила карту найнебезпечніших країн в 2018 році, до списку якої потрапила й Україна, яка в останній період зіштовхнулась зі зростанням кількості терактів.