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Держкіно заборонило український серіал та російський фільм

Вони містять порушення чинного законодавства
Експертна комісія з питань розповсюдження фільмів заборонила демонструвати на території України російський фільм "Завдання особливої важливості. Операція "Тайфун" та український телесеріал "Офіцерські дружини".
Держкіно заборонило український серіал та російський фільм printscreen

Про це повідомила прес-служба Держкіно.

Комісія більшістю голосів ухвалила рішення анулювати прокатні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування т/с "Офіцерські дружини" Україна, 2015 р., реж. Д. Петрунь) і т/ф "Завдання особливої важливості. Операція "Тайфун" (Росія, 2013 р., реж. П. Амєлін).

Ці кінотвори, згідно з висновком, містять порушення чинного законодавства, а саме, ст. 15-1 ЗУ "Про кінематографію".

Нагадаємо, що експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів більшістю голосів ухвалила рішення про заборону демонстрування фільму "Олесь Бузина: жизнь вне времени".

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04 07 2017 21:48
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