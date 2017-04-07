ПОЛІТИКА НОВИНИЕкспертна комісія з питань розповсюдження фільмів заборонила демонструвати на території України російський фільм "Завдання особливої важливості. Операція "Тайфун" та український телесеріал "Офіцерські дружини".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держкіно заборонило український серіал та російський фільм
Вони містять порушення чинного законодавства
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Про це повідомила прес-служба Держкіно.
Комісія більшістю голосів ухвалила рішення анулювати прокатні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування т/с "Офіцерські дружини" Україна, 2015 р., реж. Д. Петрунь) і т/ф "Завдання особливої важливості. Операція "Тайфун" (Росія, 2013 р., реж. П. Амєлін).
Ці кінотвори, згідно з висновком, містять порушення чинного законодавства, а саме, ст. 15-1 ЗУ "Про кінематографію".
Нагадаємо, що експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів більшістю голосів ухвалила рішення про заборону демонстрування фільму "Олесь Бузина: жизнь вне времени".
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