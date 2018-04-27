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Держсекретар США Майк Помпео прокоментував шлях України до НАТО

Україна має потенціал як партнер НАТО
Сполучені Штати очікують від України подальших зусиль на шляху до членства в НАТО.
Держсекретар США Майк Помпео прокоментував шлях України до НАТО Фото:i.lb.ua

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Сьогодні ми говорили про Україну, про її потенціал, як партнера НАТО. Ще треба виконати багато роботи на довгому шляху, щоб цього досягти”, - заявив держсекретар США, відповідаючи на запитання, коли та за яких умов Україна може отримати план дій щодо членства в НАТО.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів затвердив Майка Помпео на посаді державного секретаря США.

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