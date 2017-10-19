Десятирічний хлопчик впав у Ніагарський водоспад під час фотосесії

Десятирічний хлопчик впав з 25-метрової висоти в ущелину Ніагарського водоспаду, коли його мати намагалася зробити фотографію.

"Мати фотографувала свого 10-річного сина, який сидить на огороджуючих оглядовий майданчик перилах, коли дитина втратила рівновагу і зірвався з 25-метрової висоти", - повідомляє TorontoNews.

Повідомляється, що хлопчик впав у воду в районі ділянки Ніагарського водоспаду під назвою Підкова на території канадської провінції Онтаріо, однак, як близько до ущелини він впав, не повідомляється.

Також сказано, що рятувальникам вдалося оперативно відшукати дитину і медики надали йому першу допомогу на місці. Дитину з численними забоями та синцями доставили в лікарню, його життя є поза небезпекою.

Відзначається, що хлопчик був у важкому, але стабільному стані.

Нагадаємо, що британського рибалку довелося терміново відправити до реанімації через рибу, яка буквально застрибнула йому в глотку, коли він намагався її поцілувати.