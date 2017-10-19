Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Десятирічний хлопчик впав у Ніагарський водоспад під час фотосесії

Дитині дивом вдалося вижити
Десятирічний хлопчик впав з 25-метрової висоти в ущелину Ніагарського водоспаду, коли його мати намагалася зробити фотографію.
Десятирічний хлопчик впав у Ніагарський водоспад під час фотосесії Ніагарський водоспад, США

"Мати фотографувала свого 10-річного сина, який сидить на огороджуючих оглядовий майданчик перилах, коли дитина втратила рівновагу і зірвався з 25-метрової висоти", - повідомляє TorontoNews.

Повідомляється, що хлопчик впав у воду в районі ділянки Ніагарського водоспаду під назвою Підкова на території канадської провінції Онтаріо, однак, як близько до ущелини він впав, не повідомляється.

Також сказано, що рятувальникам вдалося оперативно відшукати дитину і медики надали йому першу допомогу на місці. Дитину з численними забоями та синцями доставили в лікарню, його життя є поза небезпекою.

Відзначається, що хлопчик був у важкому, але стабільному стані.

Нагадаємо, що британського рибалку довелося терміново відправити до реанімації через рибу, яка буквально застрибнула йому в глотку, коли він намагався її поцілувати.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2017 08:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.