Десятирічний хлопчик впав у Ніагарський водоспад під час фотосесії
"Мати фотографувала свого 10-річного сина, який сидить на огороджуючих оглядовий майданчик перилах, коли дитина втратила рівновагу і зірвався з 25-метрової висоти", - повідомляє TorontoNews.
Повідомляється, що хлопчик впав у воду в районі ділянки Ніагарського водоспаду під назвою Підкова на території канадської провінції Онтаріо, однак, як близько до ущелини він впав, не повідомляється.
Також сказано, що рятувальникам вдалося оперативно відшукати дитину і медики надали йому першу допомогу на місці. Дитину з численними забоями та синцями доставили в лікарню, його життя є поза небезпекою.
Відзначається, що хлопчик був у важкому, але стабільному стані.
Нагадаємо, що британського рибалку довелося терміново відправити до реанімації через рибу, яка буквально застрибнула йому в глотку, коли він намагався її поцілувати.
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