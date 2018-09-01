НОВИНИАнглійський футболіст Девід Бекхем опублікував рекламний ролик власного бренду House 99, в якому звучить композиція Sho Z-Pod Duba українського гурту "ДахаБраха".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Девід Бекхем використав трек українського гурту "ДахаБраха" для анонсу свого бренду
Раніше музику DakhaBrakha використовували в якості саундтреків для канадського фільму "Урожай Диявола", українського мультфільму "Мавка: Лісова пісня" і американського серіалу "Фарго"
Фото: з відкритих джерел
Новий бренд House 99, назва якого відсилає до року весілля Девіда і Вікторії Бекхем, спеціалізується на продуктах для чоловіків, що включають засоби і інструменти по догляду за шкірою і волоссям.
"ДахаБраха" - український етно-хаос гурт, що був сформований Владом Троїцьким у театрі "Дах". На рахунку команди 5 окремих альбомів ("На добраніч", "Ягудки", "На межі", "Light" та "Шлях") і один, записаний разом з білоруським тріо PortMone ("Хмелева project").
Раніше музику DakhaBrakha використовували в якості саундтреків для канадського фільму "Урожай Диявола", українського мультфільму "Мавка: Лісова пісня" і американського серіалу "Фарго".
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09 01 2018 21:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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