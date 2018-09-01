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Девід Бекхем використав трек українського гурту "ДахаБраха" для анонсу свого бренду

Раніше музику DakhaBrakha використовували в якості саундтреків для канадського фільму "Урожай Диявола", українського мультфільму "Мавка: Лісова пісня" і американського серіалу "Фарго"
Англійський футболіст Девід Бекхем опублікував рекламний ролик власного бренду House 99, в якому звучить композиція Sho Z-Pod Duba українського гурту "ДахаБраха".
Девід Бекхем використав трек українського гурту "ДахаБраха" для анонсу свого бренду Фото: з відкритих джерел

Новий бренд House 99, назва якого відсилає до року весілля Девіда і Вікторії Бекхем, спеціалізується на продуктах для чоловіків, що включають засоби і інструменти по догляду за шкірою і волоссям.

"ДахаБраха" - український етно-хаос гурт, що був сформований Владом Троїцьким у театрі "Дах". На рахунку команди 5 окремих альбомів ("На добраніч", "Ягудки",  "На межі", "Light" та "Шлях") і один, записаний разом з білоруським тріо PortMone ("Хмелева project").

Раніше музику DakhaBrakha використовували в якості саундтреків для канадського фільму "Урожай Диявола", українського мультфільму "Мавка: Лісова пісня" і американського серіалу "Фарго".

 
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09 01 2018 21:23
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