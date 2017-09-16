Деякі країни ЄС ховаються від того, що є в тексті Угоди про асоціацію, - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр висловила здивування тим, що ЄС не хоче офіційно підтверджувати формулювання щодо того, що Україна визначила свій геополітичний вибір

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що в ЄС є спроби відмовитися від тих формул, які записані в Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

"Україна сьогодні бачить, що деякі країни ховаються від того, що є в тексті Угоди про асоціацію – я про згадку щодо європейського вибору України", - заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе у виступі на конференції Yalta European Strategy, повідомляє "Європейська правда".

Климпуш-Цинцадзе також наголосила, що Україна, на її думку, має європейську перспективу у відповідності до положень договору ЄС.

Як відомо, саміт Україна-ЄС відбувся без підсумкової заяви через те, що Нідерланди заблокували згадку про європейський вибір у цьому документі.

Також віце-прем’єр наголосила, що підтримка членства України серед громадян ЄС вища, аніж підтримка членства балканських країн, однак політика керівництва ЄС є протилежною: "ЄС готовий до прийняття цього регіону. Одночасно, у перспективі членства відмовляють країні, щодо якої підтримка такого членства є набагато більшою".

Нагадаємо, що з 1 вересня Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС) вступила в силу в повному обсязі.

Варто відзначити, що робота над Угодою про асоціацію України і ЄС зайняла 10 років. Роботу над текстом Угоди було завершено в 2013 році, а його підписання відбулося вже в 2014 році після Революції гідності. Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також національні парламенти всіх країн ЄС.