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Дівчатам, що побили чернігівських школярок, загрожує до 4 років в'язниці

На телефон потерпілої приходять повідомлення про помсту за повідомлення про інцидент в поліцію
Поліція перекваліфікувала побиття 15-річної чернігівської школярки в групове хуліганство.
Дівчатам, що побили чернігівських школярок, загрожує до 4 років в Фото: скріншот

Тепер ініціаторам бійки загрожує до 4 років позбавлення волі, повідомляє "5 канал".

Зняте на телефон відео, на якому підлітки жорстоко б'ють своїх ровесниць, напередодні сколихнуло громадськість. Поліція повідомила, що встановила всіх причетних і допитала у присутності педагогів і батьків. Всі вилучені відеозаписи приєднані до матеріалів кримінального провадження.

У скоєнні злочину підозрюють трьох дівчат - двом за чотирнадцять років, третій - дев'ятнадцять.

За інформацією поліції, дівчата, які побили ровесниць в Чернігові, можуть сісти у в'язницю на чотири роки. Кримінальне провадження, відкрите за фактом побиття дітей, перекваліфіковано в хуліганство, вчинене групою осіб. Головні дійові особи - дві восьмикласниці різних чернігівських шкіл - №29 і №32, а також студентка вузу.

Побита дівчина перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. Потерпіла скаржиться, що на її телефон приходять повідомлення про помсту за те, що її мати поскаржилася на кривдниць в поліцію.

Крім неї, заяву про побиття написала ще одна неповнолітня.

Нагадаємо. як повідомляв iPress.ua, у Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.

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06 04 2017 23:24
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