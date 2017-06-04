Дівчатам, що побили чернігівських школярок, загрожує до 4 років в'язниці
Тепер ініціаторам бійки загрожує до 4 років позбавлення волі, повідомляє "5 канал".
Зняте на телефон відео, на якому підлітки жорстоко б'ють своїх ровесниць, напередодні сколихнуло громадськість. Поліція повідомила, що встановила всіх причетних і допитала у присутності педагогів і батьків. Всі вилучені відеозаписи приєднані до матеріалів кримінального провадження.
У скоєнні злочину підозрюють трьох дівчат - двом за чотирнадцять років, третій - дев'ятнадцять.
За інформацією поліції, дівчата, які побили ровесниць в Чернігові, можуть сісти у в'язницю на чотири роки. Кримінальне провадження, відкрите за фактом побиття дітей, перекваліфіковано в хуліганство, вчинене групою осіб. Головні дійові особи - дві восьмикласниці різних чернігівських шкіл - №29 і №32, а також студентка вузу.
Побита дівчина перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. Потерпіла скаржиться, що на її телефон приходять повідомлення про помсту за те, що її мати поскаржилася на кривдниць в поліцію.
Крім неї, заяву про побиття написала ще одна неповнолітня.
Нагадаємо. як повідомляв iPress.ua, у Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.
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