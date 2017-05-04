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У Чернігові школярки жорстоко побили дівчину, - ВІДЕО (+18)

Поліція встановила усіх учасників побиття дитини
У Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.
У Чернігові школярки жорстоко побили дівчину, - ВІДЕО (+18) Фото: скріншот

Поліція вже встигла встановити всіх учасників побиття дитини та розпочали розслідування за цим фактом, повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.

Зазначається, що правоохоронці опитали учасників сутички, згідно з чинним законодавством, у присутності педагогів та батьків.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено ряд експертиз. Відповідні відеозаписи також приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Нагадаємо, що у Львові в мікрорайоні Левандівка протягом п’ятьох днів відбувалися масові бійки за участю школярів та учнів училищ.

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05 04 2017 20:55
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