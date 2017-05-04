CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернігові школярки жорстоко побили дівчину, - ВІДЕО (+18)
Поліція встановила усіх учасників побиття дитини
Фото: скріншот
Поліція вже встигла встановити всіх учасників побиття дитини та розпочали розслідування за цим фактом, повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.
Зазначається, що правоохоронці опитали учасників сутички, згідно з чинним законодавством, у присутності педагогів та батьків.
Наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено ряд експертиз. Відповідні відеозаписи також приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Нагадаємо, що у Львові в мікрорайоні Левандівка протягом п’ятьох днів відбувалися масові бійки за участю школярів та учнів училищ.
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