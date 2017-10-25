Для підозри НАБУ по Мартиненку немає ніяких підстав, - адвокат

У Мартиненка кажуть, що "юридично це підозра надала йому процесуальні права для захисту і він доведе безпідставність звинувачень"

Адвокат Микола Мартиненка Петро Бойко стверджує, що підозра НАБУ, вручена 25 жовтня екс-депутату у справі "Енергоатому", не має під собою ніяких юридичних підстав.

"Микола Мартиненко у 2015 році добровільно склав депутатський мандат. 2 роки НАБУ намагалося придумати - що "повісити" на Мартиненка. Це рекорд за тривалістю фальсифікацій. У переслідуванні з боку НАБУ тісно переплелися політика, прагнення до піару керівників НАБУ і їх особисті мотиви. Спочатку Миколу Мартиненка "прив'язували" до справ Одеського припортового заводу. Потім - до інших підприємств. Однак, незважаючи на всі гучні заяви НАБУ, за майже 2 роки жодна справа не передана до суду - бо туди нічого передавати. У квітні цього року НАБУ голосно піарилося на невмотивоване затримання Мартиненка у справі Східного ГЗК. Але доказів не було і немає, тому слідство було затягнуто ще на 9 місяців", - заявив адвокат Миколи Мартиненка Петро Бойко, повідомляє прес-служба екс-депутата.

Він прогнозує, що у справі "Енергоатому" НАБУ також буде тягнути час, продовжуючи піаритися.

"Юридично ця справа повністю копіює справу у Швейцарії, яка за майже 5 років там фактично розвалилася. А проти швейцарського прокурора Урса Колі швейцарська ж прокуратура порушила кримінальну справу за зловживання. В Україні незалежна експертиза довела, що "Енергоатом" отримав від угоди з чеської "Шкодою" не збитки, а прибуток в 21 млн. грн. (!) Однак НАБУ відмовляється долучати ці 3000 сторінок до справи. Адже тут відсутній склад злочину. Більше того, керівники "Шкоди" на допиті вказали, що з Миколою Мартиненком навіть не знайомі. НАБУ просто намагалося вписати прізвище Мартиненка в політично розпіарену справу", - підкреслив Петро Бойко.

"Крім політичної заангажованості і спроби піару, у керівників НАБУ є особисті мотиви. Адже Микола Мартиненко почав реалізовувати свою обіцянку - притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних до фальсифікації справ проти нього. У Швейцарії - це згадана справа проти місцевого прокурора. В Україні - порушено кримінальну справа проти заступника директора НАБУ Калужинського. Тому підозра Миколі Мартиненку дуже схожа на помсту з боку керівництва НАБУ, яке боїться опинитися за гратами", - сказав адвокат.

"Ми готові до публічного судового змагання і в будь-якому об'єктивному суді доведемо безпідставність підозр", - підкреслив захисник.

Нагадаємо, що сьогодні детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-народного депутата Миколи Мартиненка та керівника структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".