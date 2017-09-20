Для пом'якшення наслідків міграційної кризи Польща готова виділити €50 млн
Гроші будуть використані для того, щоб допомогти біженцям інтегруватися у місцеві громади та для інших форм допомоги в таких країнах, як Алжир, Єгипет, Ліван, Туніс, Сирія, Албанія та Сербія. Про це повідомляє Polskie Radio.
Ці гроші будуть спрямовані на ініціативу Європейського інвестиційного банку "Економічна стійкість".
Повідомляється, що наразі Варшава є найбільшим донором цієї ініціативи.
Як відомо, Польща не прийняла жодного біженця в рамках квот ЄС.
Нагадаємо, Єврокомісія готова протягом найближчих тижнів ініціювати судові позови проти Польщі, Чехії та Угорщини, що призведе до штрафів для цих країн через відмову приймати прохачів притулку у рамках програми ЄС з розселення мігрантів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа