Для пом'якшення наслідків міграційної кризи Польща готова виділити €50 млн

Ці гроші будуть спрямовані на ініціативу Європейського інвестиційного банку "Економічна стійкість"

Польща планує виділити 50 мільйонів євро, щоб допомогти пом'якшити наслідки міграційної кризи в Європі.

Гроші будуть використані для того, щоб допомогти біженцям інтегруватися у місцеві громади та для інших форм допомоги в таких країнах, як Алжир, Єгипет, Ліван, Туніс, Сирія, Албанія та Сербія. Про це повідомляє Polskie Radio.

Ці гроші будуть спрямовані на ініціативу Європейського інвестиційного банку "Економічна стійкість".

Повідомляється, що наразі Варшава є найбільшим донором цієї ініціативи.

Як відомо, Польща не прийняла жодного біженця в рамках квот ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія готова протягом найближчих тижнів ініціювати судові позови проти Польщі, Чехії та Угорщини, що призведе до штрафів для цих країн через відмову приймати прохачів притулку у рамках програми ЄС з розселення мігрантів.